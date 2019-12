Bensalah et GaÃ¯d Salah, dÃ©corÃ©s de lâ€™Ordre national du MÃ©rite Sadr

A l’issue de son discours d’investiture, le Président de la République a rendu hommage au chef de l’Etat sortant, Abdelkader Bensalah, «compte tenu des efforts qu’il a déployés durant toute la période de sa présidence, ce qui a permis la pérennité de l’Etat et de ses institutions ».

Le Président Tebboune a en outre rendu un vibrant hommage à l’institution militaire et à son haut commandement pour les efforts consentis pour l’organisation d’élections libres et transparentes dans les délais.

« Je rends hommage notamment au moudjahid Ahmed Gaid Salah pour son rôle dans la préservation de la souveraineté et la stabilité du pays.

L’ANP a été un rempart contre l’ingérence et les complots contre l’unité du pays», a assuré le Président.

Il a également mis en avant l’accompagnement du Hirak populaire par l’Armée, dans le cadre de la satisfaction des revendications citoyennes.

Le Président de la République a décidé de décerner deux ordres honorifiques, à savoir l’Ordre du Mérite national ‘‘Sadr’’ au Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, ainsi qu’au chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah, à titre exceptionnel.

Cette distinction du chef d’état-major de l’ANP constitue une première dans les annales de l’Algérie. C’est en effet la première fois qu’un militaire est élevé à cette haute distinction.

N. B.