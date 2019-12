Sahara Occidental, Grand Maghreb ET Libye : Les grandes lignes de la politique Ã©trangÃ¨re

Dans son discours, en présence des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, le président de la République a annoncé les grandes lignes de la politique étrangère de l’Algérie. M. Tebboune a réaffirmé que, conformément à ses principes fondateurs, l’Algérie refuse de s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats et s'opposera avec force à toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays quelles qu'elles soient». Il a assuré, dans le même cadre, que l'Algérie œuvrera à entretenir des relations d'amitié et de coopération avec tous les pays exceptés ceux avec lesquels l'Algérie n'a pas de relations diplomatiques pour des raisons objectives. Le président de la République a évoqué la situation en Lybie, affirmant que les positions de l’Algérie sont inspirées de son souci de préserver la stabilité nationale et régionale. M. Tebboune, a indiqué, dans cet ordre d’idées, que «l'Algérie est le premier pays concerné par la stabilité de la Libye, qu'on le veuille ou non, et que nous n’accepterons jamais qu'elle soit écartée des solutions proposées dans le dossier libyen».

Il relèvera que «l'Algérie déploiera davantage d'efforts en faveur de la stabilité de la Libye et de la préservation de l'unité de son peuple et de son intégrité territoriale». Evoquant le Maghreb arabe, le président Tebboune a déclaré que la construction de l'édifice maghrébin «est une des préoccupations de l'Etat algérien qui œuvrera inlassablement à la préservation des relations de bon voisinage et des liens de fraternité et de coopération avec tous les Etats du Maghreb arabe». Par ailleurs, le président Tebboune a tenu à souligner que «la question du Sahara occidental relève de la décolonisation, et, est entre les mains des Nations unies et de l'Union africaine», estimant que ce problème «doit rester en dehors des relations avec nos frères marocains». Le soutien à la cause palestinienne demeure, quant à lui, parmi «les constantes de la politique étrangère de l'Etat algérien», a-t-il insisté. Evoquant la situation au Sahel, le président de la République a souligné que «la diplomatie algérienne œuvrera davantage à l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, signé à Alger ». N. B.