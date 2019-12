Association gÃ©nÃ©rale des entrepreneurs algÃ©riens : favorable Ã  la main tendue du PrÃ©sident

Acteur majeur dans le secteur économique du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) vient de répondre favorablement à la main tendue par le Président de la République nouvellement élu, M. Abdelmadjid Tebboune, «pour prendre part à l’édification d’une économie forte basée sur la modernité et l’innovation». L’AGEA qui a tenu à renouveler ses chaleureuses félicitations au premier magistrat du pays, indique, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, que ses engagements vis-à-vis du développement d’une nouvelle Algérie «sont clairement en phase avec le discours à la nation du président de la République lors de son investiture jeudi dernier au Palais des Nations».

«L’AGEA renouvelle son engagement, et met sa main dans celle du président de la République qu’il a tendue aujourd’hui, pour travailler et œuvrer avec le gouvernement qu’il installera et demeurer une force de proposition et comme sentinelle, quant à l’application stricte au niveau économique de ses engagements pris lors de sa campagne électorale et ce aux différents paliers de l’Etat algérien», ajoute le communiqué de l’association patronale.

Soulignant le fait qu’elle restait fidèle à son engagement envers l’Algérie en général et à l’économie du pays en particulier, l’association patronale explique qu’elle œuvrera en partenariat avec le président de la République et son nouveau gouvernement, au développement du pays et le faire sortir du système de la rente pétrolière. «Il faut faire en sorte que les exportations hors hydrocarbures connaissent une courbe ascendante», explique le document de l’association présidée par Mouloud Kheloufi. Pour rappel, en adressant plusieurs lettres aux précédents Premiers ministres, l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) avait réclamé l’annulation de la short-list des entreprises accédant aux projets via le gré à gré et de revenir au code des marchés publics.

Selon l’association patronale, le secteur du BTPH constitue le moteur principal de la croissance, et un créateur par excellence de centaines de milliers de postes emplois dans le pays.

Toujours selon le même document, «l’Association générale des entrepreneurs algériens est confiante que la politique de M. Tebboune établira de nouveau la confiance des entreprises de BTPH envers les structures publiques détentrices de la majorité du plan de charges, après l’avoir perdu en l’ancien gouvernement».

Dans cette optique, l’organisation a tenu à rappeler le fait qu’elle avait constaté, en avril dernier lors d’un point de presse, la non-application d’un nombre important des décisions exécutoires de justice prises en faveur des entreprises du secteur. Indiquant également qu’au regard de tout ce qui précède et devant la dangerosité de la situation, I’AGEA avait appelé les hautes autorités du pays pour que tous les concernés se mettent en extrême urgence autour d’une table et sortent avec des propositions opérationnelles exécutoires dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, l’AGEA a également tenu à signaler que la crise du secteur du BTPH ne touche pas uniquement les entreprises de réalisation, mais s’étend naturellement à celles de fabrication des matériaux de construction, et que les entrepreneurs sont en cessation d’activité, «mais avec l’arrivée du nouveau président de la République, l’organisation patronale est confiante quant à la sortie de crise du secteur» conclut le communiqué.

