Le pari du dÃ©veloppement Ã©conomique

Après une phase d’hibernation forcée, l’activité économique devrait reprendre très rapidement à la faveur de la mise en œuvre d’une nouvelle feuille de route, inspirée du programme du président élu, M. Abdelmadjid Tebboune. Rappelons que la chute des prix du pétrole a mis à mal le potentiel économique du pays. Aujourd’hui, si l’économie algérienne a des potentialités pour se relever, elle reste vulnérable tant au niveau domestique qu’à l’international, avec le recul des IDE. Lorsqu’il s’est adressé à la nation, après la prestation de serment, le président s’est voulu rassurant. Tebboune a consacré son propos à l'économie, adoptant un ton résolument optimiste. Il a estimé que les prochaines années seraient décisives pour préserver les acquis, corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l'investissement, en se dotant, sans doute, d’un nouveau modèle de développement. Tebboune a explicité quelques pistes, dont celle d’encourager l’initiative privée. Il a aussi mis l’accent sur l’exploitation de toutes les potentialités économiques, surtout, il a parlé de la promotion de l’agriculture. Tout porte à croire que les premières actions du président de la République concerneraient d’abord des mesures d’apaisement pour restaurer la confiance, mais il est tout à fait clair que l’une des grandes préoccupations économiques des Algériens est de se prémunir contre l’aggravation de la crise économique avec ses attributs de défiance monétaire, de baisse du pouvoir d’achat et de chômage... La faible croissance des secteurs hors pétrole, en ligne avec un manque d’investissement, freine l’absorption des nouveaux entrants sur le marché du travail, contribuant à la hausse du chômage. Pour autant, cette situation économique difficile, n’empêche pas le président Tebboune de marteler un message fort, à savoir celui d’engager le pays sur la voie du redressement, d’abord économique, en accordant une priorité à une diversification accrue, qui sera tirée par des secteurs, ayant joué jusque-là des rôles secondaires, comme l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et les services. De toute évidence, du moins en ce moment, les principaux indicateurs ne plaident pas pour lui ; une croissance faible, envolée des prix des produits de large consommation, baisse des prix du pétrole… Les finances publiques sont également extrêmement dépendantes du secteur pétrolier. Mais au-delà de ces soubresauts, les décisions économiques du président Tebboune devraient redynamiser en urgence l’économie. Et surtout faire rentrer des devises sans lesquelles il est impossible de payer la moindre facture de produits importés. Comme la plupart des pays dont les recettes budgétaires (et donc les dépenses) dépendent essentiellement du pétrole, l’Algérie n’a d’autre choix que d’accélérer la diversification de son économie, pour ne pas être obligée de réduire ses dépenses sociales et d’infrastructures pour s’adapter à la baisse des recettes pétrolières et gazières. L'économie nationale est appelée à connaître une transformation profonde dans sa structure et une grande diversification dans ses secteurs productifs, en réussissant le développement des infrastructures, une amélioration du climat des affaires, la création de pôles compétitifs ou encore l'essor des énergies renouvelables. A cela vient s’ajouter l’urgence de mettre très rapidement en place les éléments préalables à un développement industriel majeur, qui permet raisonnablement d’espérer, dans un avenir très proche, un progrès rapide non seulement de l’industrie lourde et moyenne mais aussi des PME/PMI. En effet, une reprise de l’investissement devrait soutenir l’économie, en stimulant la productivité et l’emploi. Il convient de rappeler aussi que si le pays a été en proie à des manifestations massives, c’est que la colère tient en partie à un malaise socio-économique et pas seulement à des revendications purement politiques pour faire barrage à la réélection de l’ancien président pour un cinquième mandat. La lutte contre la corruption, le rejet du chômage et de l’inflation, sont au cœur de la frustration des manifestants, d’où la pertinence de la décision d’engager le pays sur la voie de la bonne gouvernance, comme cela a été annoncé par le président Tebboune dans son premier discours. Il convient de rappeler que l’Algérie compte parmi les économies importantes du continent. Son poids démographique (43 millions d’habitants), ses ressources (notamment pétrolières et gazières) ainsi que sa situation géographique en font un pays clé de l’Afrique. Bien que l’économie nationale demeure grandement tributaire du pétrole, elle dispose de potentialités pour peu qu’une coordination de toutes ses énergies et de toutes ses composantes, soient au rendez-vous avec l'Histoire, a souligné le président Tebboune.

Farid Bouyahia