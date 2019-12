Le Dr Mohamed Bekkat Berkani membre de lâ€™ANIE : Â«donner une image de la bonne gouvernance du paysÂ»

«L’investiture du Président élu à la tête du pays met fin à un processus électoral et amorce le processus du changement», a déclaré, jeudi dernier, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Convié à s’exprimer sur les ondes de la radio algérienne, il a indiqué que cette réussite est l’aboutissement de plusieurs mois d’efforts consentis par l’Autorité nationale indépendante des élections. «C’est une première depuis l’indépendance, que d’avoir une instance qui a assuré des élections propres et honnêtes».

«Ces élections, tout à fait constructives, ont été faites dans un climat total empreint de démocratie, d’engagements et de transparence», a également souligné l’invité de la Chaîne III, ajoutant que, la conséquence de cette performance est que «nous avons donné une véritable leçon de démocratie, d’engagement et de transparence des traditions pour que la voix du peuple en général, et celle du Hirak en particulier, soit conservée».

Pour ce qui est des engagements électoraux, le membre de l’ANIE considère qu’«ils ont été jugés par la population à travers les processus électoral et les élections», et de poursuivre «Maintenant les engagements inscrits dans le programme électoral vont être réalisés et jugés par la population à travers les prochaines élections qui seront elles-mêmes nécessaires». Selon lui, en politique, il faut que nous puissions avoir une certaine éthique selon laquelle celui qui arrive au pouvoir, doit être sanctionné par les urnes».

Poursuivant ses propos, il a fait savoir que pendant plus de 20 ans, «l’Algérie a été ouverte à tous les vents sans programme précis, marquée par une gestion chaotique de la situation politique, économique et sociale du pays». Il dira dans la lancée, qu’il est temps de remettre le pays dans le bon sens. Pour l’intervenant, les chantiers sont multiples. «Il s’agit d’un problème économique et financier, un problème social et politique, tout est à revoir», a précisé le président du Conseil national de l’ordre des médecins, et d’ajouter que «la démocratie représentative est à espérer dans notre pays et il faudrait s’attacher dans cette offre de dialogue tous azimuts pour trouver des solutions consensuelles». Le membre de l’ANIE a rappelé que le président de la République a déclaré que : «Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans dialoguer.» «Nous avons souffert par le passé, d’un manque de confiance et d’un isolement du pouvoir par rapport la population», a-t-il fait observer, tout en relevant l’intérêt de rétablir ce pont et que c’est probablement la première œuvre à quoi doit s’atteler le nouveau président à travers les institutions.

Dans ce contexte, il citera les nombreuses affaires judiciaires et précisera que ceci prouve que nous étions gouvernés par des gens qui étaient dans l’incapacité de le faire. «Aujourd’hui le temps est venu pour rétablir l’image de la bonne gouvernance de notre pays», a-t-il soutenu.

A la question de savoir, comment inclure ceux qui ont refusé de s’inscrire dans le processus de dialogue inclusif, Dr. Bekkat Berkani a fait part d’un manque de communication, soulignant : «Toutefois, ceci ne veut pas dire qu’il faudra leur jeter la pierre, probablement parce qu’ils n’ont pas compris que l’Algérie est en train d’ouvrir une nouvelle page.

Pour rétablir la confiance, notera l’intervenant, il faudrait s’attaquer à la base juridique. «La Constitution doit consacrer un certain nombre de principes à savoir la séparation des pouvoirs pour que la justice puisse accomplir les missions qui lui sont assignées et que le parlement puisse exercer son rôle», a fait remarquer le Dr Bekkat Berkani.

Le membre de l’ANIE mettra l’accent sur la nécessité de réhabiliter les partis politiques dans leur vrai rôle pour être une force de proposition. «C’est tout un programme qui a eu l’honneur d’avoir le suffrage de la majorité des Algériens à travers l’élection de M. Tebboune à la magistrature suprême», a-t-il enfin souligné.

Kamélia Hadjib