Eclairage : Un espoir est nÃ©

Un espoir est né à la suite du discours du Président de la République prononcé lors de son investiture pour favoriser un dénouement de la crise politique et raviver le sentiment d’optimisme d’un peuple qui, dans sa majorité, croit en l’engagement et à la bonne foi du nouveau locataire d’El-Mouradia. Son allocution, singularisée par le rejet de toute forme d’exclusion et de marginalisation, a été une nouvelle fois l’occasion pour présenter les grands axes de son programme d’action reposant fondamentalement sur la révision de la loi suprême du pays, à l’effet d’équilibrer les pouvoirs des différentes institutions et de repartir sur les bases de la rationalité, du contrôle, de l’action et de la gestion publiques. La loi référentielle en question n’occulte pas non plus la notion de dialogue à faire valoir dans le fonctionnement de la vie publique. En clair, un appel à l’unité et à la cohésion autour du projet d’instauration de la nouvelle République. Les premiers échos suscités laissent apparaître une totale adhésion populaire à cette approche qui se veut pragmatique, confortant le président de la République dans son œuvre de redressement et le motivant à dépasser les contraintes. Même si la mission est difficile, elle exige une véritable implication de tous les Algériens, chacun dans son domaine d’activité. La bataille doit être menée solidairement et efficacement, pour relever le défi et donner des assises à cette Algérie forte aujourd’hui par ses capacités et potentialités. Cet optimisme trouve son explication dans le choix des priorités accordées à certains secteurs vitaux pour la relance de l’économie, à savoir la promotion de la jeunesse et la réhabilitation de la compétence et de l’élite, pour matérialiser les perspectives d’un programme d’action qui s’appuie sur les notions de valeur. Le président de la République a fait toute une rétrospective sur la situation générale du pays, proposant des solutions et affichant sa détermination à remettre à niveau tous les secteurs. Il a énormément insisté sur la jeunesse et l’enseignement dans tous ses paliers, particulièrement l’université, pour répondre aux attentes du pays et promouvoir son développement et sa modernisation. Par un langage simple, pour interpeller la conscience collective, il a su convaincre, par son pragmatisme et sa bonne foi, pour raviver un sentiment d’espoir et d’espérance de nature à provoquer une nouvelle dynamique. Un espoir est effectivement né de ces échéances présidentielles tenues dans une transparence totale. Le rêve d’une Algérie souveraine et prospère s’appuyant sur l’esprit d’innovation et de créativité de sa jeunesse et de la projection futuriste de son élite. Un nouveau départ est donné pour tenir le pari.

A. Bellaha