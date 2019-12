SÃ©tif : Des moments particuliers

C’est avec une attention particulière et un profond sentiment de fierté que les Sétifiens ont vécu, jeudi, des moments intenses et combien émouvants, lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président élu Abdelmadjid Tebboune, durant laquelle il a prêté serment et a prononcé son premier discours.

Partout, dans leur domicile, dans les cafés où le petit écran retransmettait en direct cet événement ou dans les espaces publics d’une cité qui ne donnait l’impression de vivre que pour de pareils instants forts, on ne débattait que de cette Algérie en symbiose à travers des images fortes, de cette première intervention du président de la République qui, plus qu’à l’assistance qui prenait place dans cette grande salle, s’est adressé au peuple avec les paroles du cœur. Le discours programme de M. Tebboune n’omet aucun secteur ni frange de la société, où chacun est appelé à la réalisation d’une Algérie nouvelle et des mécanismes qui seront mis en œuvre au titre de cette nouvelle dynamique allant dans le sens des aspirations de ce profond mouvement populaire et, partant, ce défi majeur d’engager le pays sur la voie du progrès, de la prospérité et de la dignité plus que jamais préservée de l’Algérien. C’est un Président profondément imprégné des réalités de son pays qui s’est d’emblée engagé sur la voie de la légitimité constitutionnelle et populaire retrouvée, rejetant les lettres de noblesse, la «Fakhama» et les grands usages protocolaires pour rester à l’écoute de son peuple auquel il a tendu la main et appelé à la réalisation de cette œuvre commune en plaçant l’Algérie au-dessus de tout.

Des moments également émouvants à leur paroxysme et des avancées que de voir des Algériens réunis dans cette salle, où les symboles forts dégagés de ces quatre autres candidats à la magistrature suprême se fondaient harmonieusement dans cette superbe mosaïque de l’Algérie, une et indivisible et reconnaissante envers ses enfants sincères. Dans ce contexte, le geste fort du président envers le chef de l’État Abdelkader Bensalah et le vice-ministre de la Défense nationale, le Général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, n’a pas été sans être perçu avec la sensibilité particulière et les vertus d’un peuple forgé par la glorieuse révolution de Novembre. Sublime image aussi que celle de cette enfant, pas plus haute que ses 10 ans, arborant un sourire d’espoir, mais aussi de soulagement profond, nous confier : «Le Président a dit que nos cartables sont lourds et qu’il faut nous laisser jouer un peu. Dites-lui merci beaucoup !» Un intérêt partagé par la communauté éducative et les parents d’élèves qui n’en demandaient pas tant, au moment, notamment, où le Président soulignait la nécessité de laisser les enfants vivre leur enfance.

En revenant sur les grands éléments de son programme, le Président Tebboune aura ainsi dressé une feuille de route et fait état de décisions qui n’ont pas été sans faire l’unanimité au cœur de l’opinion publique.

F. Zoghbi