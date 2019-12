Le prÃ©sident nomme Sabri Boukadoum : Premier ministre par intÃ©rim et met fin aux fonctions du ministre de lâ€™IntÃ©rieur

Le président a nommé jeudi dernier le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, Premier ministre par intérim, et chargé les membres de l'actuel gouvernement de poursuivre leurs missions de gestion des affaires courantes, indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de la Présidence de la République, M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, qu'il a nommé Premier ministre par intérim. Le président de la République a également chargé les membres de l'actuel gouvernement de poursuivre leurs missions de gestion des affaires courantes», précise le communiqué de la Présidence de la République.

M. Boukadoum a pris ses fonctions de Premier ministre par intérim jeudi, au Palais du Gouvernement à Alger, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, avec M. Noureddine Bedoui.

M. Boukadoum est né le 1er septembre 1958 à Constantine, Sabri Boukadoum est diplômé de l'Ecole nationale d’administration (ENA), section diplomatie.

Durant sa longue carrière au service de l'Etat,

M. Boukadoum a occupé de hautes fonctions, dont la dernière est celle de ministre des Affaires étrangères (avril 2019).

Auparavant, il a occupé le poste de représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies (décembre 2013/mars 2019). Il a été élu le 13 juin 2016, président de la première Commission (Désarmement et sécurité internationale) durant la soixante et onzième session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il a dirigé également différentes directions générales au ministère des Affaires étrangères dont la direction Amériques de 2009 à 2013, la direction du protocole de 2001 à 2005 et celle des Affaires politiques entre 1993 et 1996. Plusieurs fois ambassadeur, Sabri Boukadoum a été, en effet, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie auprès de la République du Portugal (2005/ 2009) et auprès de la République de Côte d’Ivoire (1996/2001). Il a aussi occupé les fonctions de sous-directeur des Affaires politiques, de l’ONU et du désarmement au ministère des Affaires étrangères (1992 /1993), Conseiller à la mission permanente de l’Algérie auprès de l’ONU à New York (1988/1992) et Premier secrétaire à l’ambassade d’Algérie en Hongrie (1987/1988).



… et met fin aux fonctions du ministre de l’Intérieur

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin jeudi aux fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Le président de la République, M. Tebboune a décidé, jeudi 19 décembre 2019, de mettre fin aux fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Le président de la République a décidé également de charger Kamel Beldjoud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville d'assurer les missions de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire par intérim», lit-on dans le communiqué.



M. Bedoui présente sa démission



Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présenté jeudi dernier sa démission au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi 19 décembre au siège de la Présidence de la République, le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui, qui lui a présenté sa démission, qui a été acceptée», précise le communiqué.