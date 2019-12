M.â€ˆBensalah salue le rÃ´le de lâ€™ANP dans la sauvegarde de lâ€™Etat : Â«Le hirak, une expÃ©rience inÃ©dite sans effusion de sangÂ»

Le chef de l'État sortant, Abdelkader Bensalah, a souligné, jeudi dernier, que «l'Algérie peut s'enorgueillir aujourd'hui de son expérience inédite et de son mouvement populaire pacifique, qui s'est exprimé avec civisme dans la sérénité et la dignité et sans effusion de la moindre goutte de sang».

M. Bensalah s’exprimait lors d’une allocution prononcée lors de la cérémonie de prestation de serment du président élu, Abdelmadjid Tebboune au Palais des Nations. Il a indiqué que «le président élu, Abdelmadjid Tebboune, va accorder, sans doute, un intérêt particulier aux aspirations exprimées pacifiquement par les citoyens et va les satisfaire». Dans ce sens, il a soutenu que l’intérêt général va encourager les Algériens à se réunir autour de leur président élu à travers le dialogue.

Evoquant la dernière élection, M. Bensalah a soutenu que le vote a été un moment historique qui a démontré l’attachement des Algériens à leur patrie et leur prise de conscience dans le sens de l’engagement et de la construction de l’Etat de droit. «C’est là, la naissance de la nouvelle Algérie», s’est-il félicité. A cette occasion, le chef de l’Etat sortant a lancé un appel aux citoyens, aux partis politiques et aux représentants de la société civile, à soutenir le président élu afin de mettre en œuvre les engagements pour un changement, pris lors de la campagne électorale, et qui «constituent une revendication du peuple». Le chef de l’Etat sortant a rendu un vibrant hommage à l’Armée Nationale Populaire pour ses efforts considérables et son rôle déterminant dans «la préservation de la sécurité et la stabilité du pays ainsi que la pérennité de l’Etat et des institutions dans le cadre de ses missions constitutionnelles». C’est là, dira-t-il, «un témoignage pour l'histoire».

M. Bensalah a rendu, également, hommage au général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, «pour son engagement et positionnement aux côtés de notre peuple en cette période difficile de son histoire, ainsi que son accompagnement opérationnel du processus engagé par le pays pour la sortie de crise et l’organisation des élections libres et transparentes». Il a également salué la détermination du chef d’état-major de l’ANP «face aux agissements hostiles et à toutes les tentatives désespérées d'atteinte à l’unité territoriale».

M. Bensalah est enfin revenu sur la fonction qu’il a occupée durant 9 mois «par devoir national». «Je n’avais aucune ambition dans ce sens et je n’étais pas prêt à cette mission, mais j’ai accepté par amour de la patrie. J’ai tenté durant cette période d’exercer ma mission dans le cadre de la Constitution», a-t-il assuré. Il a rendu hommage au Premier ministre démissionnaire, Noureddine Bedoui, et au gouvernement «qui ont contribué à la continuité de l’Etat dans un contexte difficile et sensible». «Les réalisations enregistrées, en peu de temps et dans la conjoncture difficile que vit notre pays, n'auraient pas été possibles sans la parfaite concertation et cohésion entre les institutions de l'Etat», a ajouté le chef de l‘Etat sortant, tout en félicitant également l’ANIE.

Neïla B.