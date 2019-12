Alger : 44e vendredi de manifestation

Pour leur marche du vendredi, les manifestants étaient nombreux, hier, à battre le pavé, à Alger, pour la 44e fois depuis le 22 février dernier.

Cette nouvelle journée de manifestations est intervenue au lendemain de la prestation de serment duprésident Abdelmadjid Tebboune, et l’on peut dire qu’à cette occasion, la pression est retombée d’un cran. Et c’est dans une ambiance plutôt bon enfant, sans incident, ni esprits échauffés que la marche s’est déroulée.

Avec des slogans, « Pouvoir au peuple », « Système dégage », les manifestants, dont le nombre était inférieur à celui des marches précédentes, ont tenu à démontrer qu’ils occupaient toujours le terrain.

C’est donc à la mythique place de la Grande Poste que les manifestants ont convergé, venant des différents quartiers de la capitale pour scander leurs habituels mots d’ordre.

Des slogans hostiles au dialogue ont également été brandis. « Nous sommes tous égaux dans notre combat pacifique, et nous ne voulons personne pour nous représenter », a-t-on affirmé.

Pour rappel, le Président Abdelmadjid Tebboune, a promis d’engager un dialogue avec le Hirak. Lors de son discours d’investiture, jeudi, il a tendu la main à tout le monde, en ces termes : « Peuple algérien, citoyennes, citoyens, fils et filles de combattants martyrs, aujourd’hui il est de notre devoir à tous de tourner la page, la page des différends, nous sommes tous Algériens, nous sommes tous égaux et nous œuvrons tous pour notre chère Algérie. »

Il a également annoncé une révision prochaine de la Constitution et la poursuite de la lutte contre la corruption. Et c’est réellement un appel qui a eu l’heur de plaire à une grande partie des traditionnels manifestants du vendredi, ceux-ci ayant apparemment décidé de laisser une chance au président élu de concrétiser ses promesses, notamment après avoir donné les preuves de sa bonne foi, jeudi, en prenant une série de mesures inédites et en acceptant la démission de l’ancien chef du gouvernement, M. Noureddine Bedoui, dont le départ a été constamment revendiqué par le Hirak.

Anoter que le dispositif de sécurité était nettement allégé, hier, par rapport aux semaines précédentes, augurant d’un retour de l’Algérie à un climat plus serein et à des perspectives de vie meilleure aux Algériens dans leur ensemble.

Amel Z.