Droits de lâ€™enfant : 27e anniversaire de la ratification de la convention internationale

Les enfants lauréats du concours de dessin et d’écriture ont été distingués, jeudi, lors de la célébration du 27e anniversaire de la ratification par l’Algérie de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Organisé par l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE), ce concours a vu la participation de pas moins de 9.000 écoliers scolarisés dans les deux cycles primaire et moyen.

Le concours a été, faut-il le rappeler, annoncé le 20 novembre dernier ; une date qui coïncide avec la célébration de l’anniversaire de l’adoption par l’Organisation des Nations unies (ONU) de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. S’exprimant à cette occasion, la déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’Enfance, Meriem Cherfi, a donné davantage de précisions sur ce qui était demandé à ces milliers d’enfants. «Le concours des enfants du palier primaire portait sur un dessin par lequel l’enfant exprime ses droits, tandis que le concours du palier moyen avait trait à la rédaction d’une lettre destinée à tout enfant dans le monde, dans laquelle il évoque ses droits», a notamment expliqué la déléguée nationale de la Promotion et de la protection de l’enfance, ajoutant que ce concours, «premier du genre pour l’organe national» qu’elle préside, a-t-elle signalé, «a permis de prendre connaissance du degré d’assimilation par l’enfant de ses droits». Il sera rappelé en cette même occasion, toute l’importance et l’impérieuse nécessité de «signaler toute violence à l’encontre des enfants à travers le numéro vert 11-11 lancé en avril dernier».

Il faut dire à ce propos qu’il existe nombre mesures de dénonciation qui ont été mises en place par l’ONPE conformément à la loi. C’est le cas par exemple pour le numéro vert mis en place (le 11-11) et le courrier électronique pour recevoir les signalements sur les cas d’atteinte aux droits de l’enfant.



Une autre rencontre consacrée à la protection de l’enfant, attendue la semaine prochaine



Autre annonce faite par la déléguée nationale de la Promotion et de la protection de l’enfance en cette occasion est celle qui concerne la tenue d’une rencontre, au courant de la semaine prochaine, avec le Haut conseil islamique (HCI) autour de cette même thématique des droits de l’enfant. En somme, l’Etat qui ne ménage aucun effort en matière de protection des droits de l’enfant est déterminé à poursuivre son soutien et son accompagnement en faveur de la protection et de la promotion de l’enfance par la mobilisation de tous les moyens nécessaires et à «œuvrer pour un véritable partenariat avec les agences onusiennes dans le cadre de ses engagements internationaux en la matière», comme mis en exergue d’ailleurs récemment par M. Cherfi qui souligné le fait que «l’Etat a garanti à l’enfant la protection contre toutes formes de danger et d’atteinte à ses droits et s’est fait un devoir de prendre toutes les mesures idoines pour le protéger et lui permettre de grandir dans un environnement sain et sécurisant ». dans ce contexte, elle rappelera la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant. Il est bon de savoir que les services du ministère ont réalisé au niveau local, en 2018 et au cours du premier semestre de 2019, pas moins de «7.418 enquêtes sociales dont 1.574 affaires relatives à des signalements sur des enfants en situation de détresse, outre la prise de 520 mesures au profit de l’enfant ou de la famille». Il faut dire, ici, de la création de l’ONPPE figure parmi les plus importants mécanismes ayant permis de mettre en place une cellule d’écoute et de lancer un dispositif pour la réception des signalements concernant les enfants en détresse. Cette réalisation, et tant d’autres, témoignent du respect de l’Algérie des engagements internationaux en matière de protection de l’enfance. Notons enfin que la législation nationale garantit un riche arsenal juridique accordant une large protection de nos enfants, les hommes et les femmes de demain.

Soraya Guemmouri