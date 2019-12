Guerre de libÃ©ration : Le rÃ´le des mÃ©dias

Le rôle des médias durant la guerre de Libération nationale dans la dénonciation du colonialisme français et l’internationalisation de la cause algérienne a été mis en exergue, jeudi, au cours d’une conférence organisée à Oran par le département d’histoire de l’université Ahmed-Benbella Oran1.

Les organes de presse durant la glorieuse guerre de Libération nationale avaient dénoncé la barbarie des crimes commis par le colonisateur français et fait connaître à l’opinion publique internationale la justesse de la lutte du peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté, ont affirmé les intervenants. Fatiha Safer, de l’université d’Oran1, a souligné, dans son intervention, que la presse a été l’autre arme de la guerre de Libération nationale qui avait apporté un soutien moral aux combattants, mobilisant les masses et éclairant l’opinion publique internationale sur la lutte du peuple algérien contre le colonisateur français. «La guerre de Libération a réussi, au travers de modestes médias, à faire face aux campagnes de dénigrement menées par le colonisateur français contre la glorieuse Révolution et a dénoncé les crimes odieux perpétrés contre le peuple algérien», a-t-elle soutenu.

Pour sa part, Larbi Benazzouz, de l’université Hassiba-Ben-Bouali de Chlef, a abordé les pratiques barbares du colonisateur français contre le peuple algérien, soulignant que «la France coloniale, qui prétendait être le garant des valeurs humanitaires, de l’égalité, de la justice et des droits de l’homme, perpétrait des crimes odieux à l’encontre des Algériens». Larbi Benazzouz a, au passage, rappelé que la France coloniale exerçait la censure et contrôlait les médias, interdisant d’aborder ses crimes avec la menace de les priver de publicité. Le contrôle a été exercé sur la presse paraissant en Algérie et en France, en plus du brouillage sur la radio en Belgique qui traitait des événements de la guerre de Libération.

Les participants ont également suivi une communication sur le comportement de l’occupant français avec les médias de la guerre de Libération nationale animée par l’universitaire Djamel Kandel de Chlef, qui a soutenu que ces médias ont pu influer sur l’opinion publique internationale et gagner sa sympathie et son soutien au sein même de la société européenne et française. Les débats, auxquels ont pris part des étudiants des départements d’histoire et d’information et de communication, se sont concentrés notamment sur la presse de la glorieuse révolution à l’étranger, le rôle de la presse arabe dans son soutien au combat du peuple algérien et l’expérience du cinéma algérien durant la guerre de Libération. Cette conférence, organisée à l’occasion de la célébration des manifestations du 11 Décembre 1960, a réuni des universitaires d’Oran, Chlef, Béchar, Khemis Miliana, Mascara, Tlemcen et Sidi Bel-Abbès.