Parlement finlandais : Installation dâ€™une Commission de solidaritÃ© avec le peuple sahraoui

Une Commission parlementaire finlandaise de solidarité avec le peuple sahraoui qui comprend les différents partis de gauche, de droite et des Verts suédois, a été installée mercredi dernier au Parlement finlandais.

La création de cette Commission a pour objectif de défendre le peuple sahraoui et sa juste cause, et son droit inaliénable en vertu du droit international à l'autodétermination, l'indépendance et les droits inaliénables en vertu de toutes les lois internationales, a rapporté jeudi dernier l'agence sahraouie SPS.

La Commission parlementaire finlandaise pour la solidarité avec le peuple sahraoui vise également, selon la même source, à sensibiliser l'opinion publique finlandaise et internationale, sur les souffrances du peuple sahraoui, des violations continues des droits de l'homme et les verdicts injustes contre les détenus politiques sahraouis dans les territoires occupés, ainsi que du pillage systématique des ressources naturelles sahraouies.