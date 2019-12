15e CongrÃ¨s du Front Polisario : Â«La lutte continuera jusquâ€™Ã  la libÃ©ration totaleÂ»

De notre envoyé spécial à Tifariti, Sahara occidental : Sami Kaidi

Le XVe congrès du Front Polisario s’est ouvert, jeudi dernier, à Tifariti (territoire sahraoui libéré du Sahara occidental) sous le slogan, ‘‘une lutte acharnée, résistance et sacrifice, pour parachever la souveraineté de l’État sahraoui’’. Ce congrès s’est fixé pour objectif de mettre en lumière toutes les questions relatives au processus de lutte sahraouie et prendra des décisions importantes liées au plan de règlement du conflit, à l’intifada sahraouie et contre la spoliation des ressources naturelles par l’occupant marocain. La clôture des travaux de cette rencontre devrait, par ailleurs, être sanctionnée par l’élection de la nouvelle direction du Front Polisario. Se déroulant du 19 au 23 décembre, cette conférence nationale connaît la participation de pas moins de 2.421 délégués représentant toutes les branches politiques et les instances organisatrices de la structure de lutte sahraouie. Ces derniers ont examiné le rapport moral présenté par le secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, durant la séance d’ouverture.

L’Algérie est représentée par une importante délégation parlementaire conduite par la présidente du groupe d’amitié et de fraternité ‘‘Algérie-Sahara occidental’’, Mme Saïda Brahim Bounab. Ainsi que par des représentants de partis politiques et de la société civile.

Prenant la parole à cette occasion, sous les youyous et les applaudissements, le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Brahim Ghali, a salué les travaux de la commission préparatoire du XVe congrès. Il a indiqué, dans ce sillage, que ce rassemblement est une étape historique dans le combat libérateur du peuple sahraoui. Ghali s’est, ensuite, incliné à la mémoire du martyr Boukhari Ahmed Barkala.

Le président de la RASD a, après une courte pause, formulé le souhait de voir cette conférence être un espace de rassemblement et d’unité «pour pouvoir dégager des axes fondamentaux à même d’atteindre les objectifs suprêmes du Front Polisario qui ne sont autres que l’indépendance totale du Sahara occidental et la souveraineté de son peuple sur ses terres historiques».

Brahim Ghali a, également, rappelé que son peuple lutte depuis des décennies contre l’occupation marocaine et paye le prix fort pour la liberté. Faisant un bilan des acquis diplomatiques, il a souligné que «l’ancien secrétaire général des Nations unies, M. Ban ki Moon, avait, ouvertement reconnu que la présence marocaine au Sahara occidental était du colonialisme». Dans ce même contexte, il a aussi fait savoir que «les tentatives du Royaume du Maroc d’isoler la RASD au sein de l’Union africaine ont été totalement vaines». Le président Ghali est, aussi, revenu sur la démission surprise de l’ancien envoyé spécial onusien Horst Köhler, en mai 2019, pour révéler que la France et d’obscure lobbys en sont la réelle cause.



«Notre combat est intergénérationnel.»



Le chef de l’Etat sahraoui a mis en exergue le fait que «le Maroc n’a aucune souveraineté sur le Sahara occidental» et que toute exploitation des richesses naturelles de son peuple est strictement illégale. Il a, ensuite, mis la lumière sur les agissements du Makhzen pour bloquer tout règlement pacifique. A cet effet, il n’a pas manqué de mettre en garde ce dernier. «L’occupant marocain essaye par tous les moyens de bloquer le processus de règlement du conflit.

Les forces armées sahraouies sont opérationnelles et sont prêtes à toutes éventualités.»

Sur un autre registre, le président s’est adressé à la jeunesse pour déclarer que la transmission du flambeau révolutionnaire est un des objectifs stratégique du Front Polisario. «Notre combat est intergénérationnel. La lutte continuera jusqu’à la libération totale des territoires occupés et la libération des détenus», a-t-il mis en évidence avant de souligner que l’ensemble des moyens légaux seront mobilisés pour atteindre cet objectif.

Revenant sur la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, d’avril dernier et prolongeant le mandat de la Minurso de six mois à un an, Brahim Ghali a annoncé que «le Front Polisario va revoir sa politique de négociations avec les instances de l’ONU et ne se privera pas de mettre toutes les options sur la table». «Nous négocions pour la paix, depuis 1991, mais sans aucun résultat tangible ou encourageant. A présent, toutes les cartes sont sur la table», a-t-il précisé devant un auditoire totalement acquis à cette juste cause.

A la fin de son allocution, le président Ghali a adressé à l’Algérie un message empreint d’affection et de reconnaissance. «Ô pays du million et demi de martyrs, tu es le pays phare des peuples qui luttent pour leur liberté, tu es le pays de la résistance par excellence», s’est-il écrié avant d’exprimer, au nom du gouvernement et du peuple sahraoui, son admiration, à l’Algérie pour l’organisation d’une élection exemplaire. A cet égard, il a, enfin, tenu à féliciter le président Abdelmadjid Tebboune pour son investiture à la tête de la République algérienne démocratique et populaire.

Par la suite, le président de la RASD, Brahim Ghali, a assisté, en début d’après-midi, à l’élection du comité, qui pilotera les différents travaux de cette conférence conformément aux textes fondateurs du Front Polisario. Ainsi et à l’unanimité, les congressistes ont confié cette fonction à un comité présidé par le chef de la septième région militaire de l’Armée de libération du peuple sahraoui, M. Taleb Amidine.

Peu après, c’était au tour du chef de la seconde région militaire, M. Hamma Malou, de prendre la parole pour indiquer que le combat du peuple sahraoui continuera jusqu’à la libération totale du Sahara occidental. Il a également mis à profit cette opportunité pour saluer l’élection d’Abdelmadjid Tebboune et a exprimé sa reconnaissance pour le soutien inconditionnel de l’Algérie, peuple et gouvernement, pour le droit légitime à l’autodétermination de son peuple, conformément à la résolution 15-14 des Nations unies. A noter que les travaux de ce Congrès se poursuivront jusqu’au 23 décembre et seront couronnés par l’adoption d’une déclaration politique et un programme de travail, outre l’élection d’une nouvelle direction dont le secrétaire général assurera ses missions en qualité de président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) conformément aux dispositions des statuts du front Polisario en vigueur.

S. K.