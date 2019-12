Â«Expo-financesÂ» 2019 : Ã  lâ€™heure des rÃ©formes

«Expo-Finances», le Salon national des banques, assurances et produits financiers, dans sa 9e édition, se déroule, comme chaque année, en parallèle avec la Foire de la production algérienne (19 au 28 décembre 2019). Avec une centaine de participants, notamment les banques, compagnies d’assurances, Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), organismes de crédit et d’épargne, caisses et fonds de garantie, bureaux d’études et de conseils en finance, cabinet d’audit et d’expertise comptable, universités, instituts, écoles privées dans le secteur des finances et sociétés émettrices, cet évènement, ouvert sur la sphère financière nationale, s’adresse à l’ensemble des acteurs de la finance et de l’assurance, ainsi qu’à toutes les sociétés de services qui leur sont liées. Organisé par la Safex et l’agence Mira Cards Edition, ce Salon constituera un forum pour les professionnels des secteurs concernés, mais aussi une opportunité pour présenter les produits nouveaux et mettre en avant les axes de la réforme que devra entreprendre le secteur bancaire public dans le cadre de la démarche visant l’amélioration de la gouvernance des banques publiques. Expo-Finances, qui s’est imposé au fil des ans comme étant un évènement majeur, vise cette année une série d’objectifs, à savoir : «créer un climat de confiance avec les clients afin d’accélérer la bancarisation, l’utilisation de la monnaie fiduciaire et aussi vulgariser et généraliser le e-payement. Le Salon vise également la mise en place d’une plate-forme d’échanges Inter et Intra-sectoriels, mais aussi des rencontres où l’ensemble des intervenants du secteur (banques, compagnies d’assurances, caisses de leasing, courtiers, experts conseillers, développeurs de logiciels, fabricants et distributeurs de matériels et accessoires bancaires, formateurs du secteur) puissent, à travers des ateliers, procéder à des démonstrations, des explications, voire de la vulgarisation de leurs produits dans le cadre des thématiques du Salon». Il s’agira, d’autre part, «d’exposer les nouvelles mesures préconisées pour la sortie de la crise et la relance de l’économie pour la reprise de confiance du contribuable». Dans le but d’améliorer l’impact du Salon, un appel sera lancé à l’occasion de cette édition, «afin de connaître les attentes de la société (professionnels, travailleurs, étudiants, universitaires, fonctions libérales, retraités, chômeurs, intervenants dans l’informel), pour les inviter à s’exprimer sur leurs attentes envers les entreprises du secteur (banques, assureurs, douanes, impôts, etc.), à travers des tables rondes où seront présents les représentants des entreprises avec les médias». Durant dix jours, le Salon offrira au grand public, l’occasion de rencontrer directement les acteurs nationaux et internationaux du secteur représentés. Aussi, des conférences sur des thématiques spécialisées d’actualité sont prévues dans l’agenda des organisateurs, entre autres «La finance islamique comme solution possible à la bancarisation», «La digitalisation des banques et la bancarisation», «Le paiement électronique et les autres moyens de paiement», «La sécurisation des moyens de paiement», «Le rôle de la prévention dans un climat de crise économique», «Le Leasing : relais essentiel pour palier le financement bancaire», «Les assurances : Rôle financier», «Les assurances des personnes : un créneau à développer», «La numérisation de l’économie pour relancer la production nationale», «Le blanchiment d’argent et le rôle des banques», et enfin «L’impact des subventions tous azimuts sur les moyens financiers de l’État».

D. Akila