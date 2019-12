Foire de la production nationale : Lâ€™inauguration reportÃ©e

Initialement prévue pour jeudi 19 décembre, l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale (FPA) a été reportée à une date ultérieure. «Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date à tout moment. Nous vous remercions pour votre compréhension», peut-on lire sur le site officiel de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX).

Il faut dire que la date de l’inauguration a coïncidé avec la cérémonie d’investiture de nouveau président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à laquelle ont assisté tous les officiels de l’État. Selon les représentants des organisateurs de cet événement, ces derniers aspirent à ce que le président de la République vienne inaugurer cette nouvelle édition économique, surtout du fait qu’il ait affirmé, à plusieurs reprises, sa ferme intention à soutenir la production nationale. Une des idées phare contenues dans les grandes lignes de sa stratégie pour relancer l’économie nationale. Soutenir les investissements des entreprises privées et publiques dans tous les domaines et sur tout le territoire apparaît clairement dans les orientations du discours prononcé, jeudi, lors de la cérémonie d’investiture, notamment le lancement d’une stratégie pour les jeunes investisseurs et la promotion du produit national.

Des avantages fiscaux seront accordés au PME/PMI qui créera des postes d’emploi. La femme figure en bonne place sur cette feuille de route puisqu’il s’agira d’encourager l’économie au foyer en l’exonérant de toutes les taxes. Placé sous le thème : une économie diversifiée, créatrice et compétitive, ce rendez-vous économique incontournable est un véritable lieu de mise en relation entre les entreprises nationales et les consommateurs locaux afin de montrer la qualité et la créativité du produit «made in Bladi», ainsi que ses capacité et potentiel à l’export. Lors de cette édition, il est attendu une plus forte participation de producteurs et fabricants de plusieurs secteurs de production par rapport aux éditions précédentes. Pas moins de 500 exposants auront à faire valoir leur savoir-faire et leurs produits. Selon ses promoteurs, cette foire s’inscrit en droite ligne des objectifs qui consistent à promouvoir et à soutenir la production nationale dans le cadre d’une stratégie commerciale tournée vers l’exportation.

Ainsi, entreprises publiques et privées et grands groupes de secteurs économiques divers, notamment l’agroalimentaire, les industries manufacturières, l’énergie, chimie et pétrochimie, les industries électriques et électroniques, la mécanique, la sidérurgie et métallurgie, les services et les TIC, ainsi que les start-up et les PME sont attendus à ce rendez-vous annuel qui donnera l’occasion aux visiteurs de mesurer la qualité du produit algérien. De même, un programme très riche d’ateliers est prévu durant l’évènement.

Il traitera plusieurs thématiques, comme : les entreprises publiques et les défis de la numérisation et de l’innovation, examen de la problématique liée au financement des start-up, la compétitivité du ciment algérien à l’international, le code à barres : traçabilité et fluidité à l’export, l’entreprise publique face aux défis de l’export. Reste à souligner que cette foire présente aussi un intérêt permettant de mettre en avant, les potentialités algériennes dans le commerce avec l’étranger, et cela dans la perspective de son positionnement sur les marchés à l’international, notamment dans le cadre de la ZLECAF qui offre d’importantes opportunités d’exportations dans différents segments de la production nationale.

Sarah Benali Cherif