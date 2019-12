DÃ©fense nationale du Vietnam : PrÃ©sentation du Livre Blanc 2019

«La paix et la légitime défense, des principes fondamentaux de la politique de défense du pays.

- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs

- Messieurs Attachés de Défense, Attachés Militaires, Navals et de l’Air

- Chers invités, chers amis et collègues

- Mesdames et messieurs,

À l’occasion de la célébration solennelle du 30e anniversaire de la Journée nationale de la République socialiste du Vietnam (22/12/1989-22/12/2019) et le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, l’ambassade de la République socialiste du Vietnam en Algérie a procédé, dans la soirée de mercredi, à la présentation du nouveau «livre Blanc sur la défense nationale du Vietnam 2019.»

Après deux éditions, en l’occurrence celles de 2004 et 2009, le présent document «définissait le point de vue du Vietnam en matière de défense nationale», comme il a été indiqué par le colonel Supérieur, attaché de défense, de l’ambassade de la république socialiste du Vietnam en Algérie, Monsieur Duong Duc Thuan, précisant que ce document «met en avant la paix et la légitime défense en tant que principes fondamentaux de la politique de défense du pays».

Selon le même responsable, le livre Blanc continue «d’affirmer le leadership» du Parti communiste vietnamien dans l’œuvre de la défense nationale et fournit des informations de base sur la structure organisationnelle du ministère de la Défense, les orientations dans l’édification de l’Armée populaire et la transparence de la politique de défense

. Son contenu vise à renforcer la confiance et la compréhension entre le Vietnam et les autres pays du monde, tout en renforçant la coopération en vue de résoudre les questions de sécurité émergentes pour la paix, la stabilité et le développement de l’humanité.

Ce livre, publié en vietnamien et en anglais, comprend trois parties principales : contexte stratégique et politique de défense nationale, mise en place de la défense nationale populaire et Armée populaire du Vietnam et milice d’autodéfense.

Selon la présentation, faite à l’assistance, composée des attachés de défense, attachés militaires, navals et de l’air de plusieurs pays accrédités en Algérie et les représentant du ministère algérien de la Défense, le livre fixe la stratégie vietnamienne de défense et de sécurité nationales, et précise sa politique d’autodéfense, les modalités de la défense populaire, l’organisation de l’armée et des milices populaires.

Le gouvernement vietnamien rappelle également sa position pacifique et sa stricte observation du droit international dans la résolution des conflits avec les autres pays. «En 2020, le Vietnam animera une vingtaine de conférences et d’activités militaires au sein de l’ASEAN.

Le portail électronique de la présidence vietnamienne de l’ASEAN a été mis en service», a souligné M. Duong Duc Thuan, ajoutant que le Vietnam «respecte l’indépendance, la souveraineté, l’unité, l’intégrité territoriales, les intérêts de toutes les nations, conformément au droit international, et demande aux autres pays de respecter son indépendance, sa souveraineté et ses lois», a-t-il précisé, en ajoutant : «Le Vietnam règle tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, tout en mettant en œuvre les mesures de défense nécessaires lorsque sa souveraineté, son territoire et ses intérêts nationaux sont menacés», a-t-il souligné.

K. A. A.