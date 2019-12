Le chargÃ© dâ€™affaires de lâ€™ambassade du Vietnam : Â«Reconnaissance pour le prÃ©cieux soutien de lâ€™AlgÃ©rieÂ»

«L’Algérie et le Vietnam entretiennent des relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération, forgées dans leurs combats pour la liberté et l’indépendance», a déclaré le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam en Algérie, Monsieur Trinh The Hung, lors de la cérémonie de présentation du Livre blanc du Vietnam 2019, tenue, dans la soirée de mercredi, à l’hôtel Sofitel, à Alger.

Ainsi, il a réitéré la reconnaissance du peuple et de l’armée vietnamiens pour «le précieux soutien» du peuple algérien et de son armée nationale «dans la lutte précédente pour la libération nationale». «Le Vietnam et l'Algérie partagent la tradition de la lutte pour l'indépendance et la libération nationale du joug du colonialisme au XXe siècle», explique--t-il.

Monsieur Trinh The Hung, a, entre autres, affirmé que «l'Armée populaire vietnamienne et l'Armée nationale populaire algérienne ont de nombreuses similitudes dans leur histoire et leurs glorieuses traditions». Précisant, toutefois, que la relation et la coopération de défense entre le Vietnam et l'Algérie se basent sur l'amitié traditionnelle des deux pays. «Le peuple et l'armée populaire vietnamiens sont toujours reconnaissants du précieux soutien du peuple algérien et de l'Armée nationale populaire algérienne dans la lutte précédente pour la libération nationale», témoigne-t-il.

Il a dans ce sillage affirmé qu’«actuellement, les ministères de la Défense des deux pays entretiennent toujours une relation étroite en échangeant des délégations de haut niveau dans les visites officielles et ont mis en œuvre des activités de coopération spécifiques dans les domaines, comme la formation, les langues, la santé militaire... ».

Par ailleurs, il a relevé le fait que la coopération bilatérale en matière de défense «n'est pas encore à la hauteur de la relation traditionnel et du potentiel des deux forces armées». «En tant qu'attaché de défense du Vietnam en Algérie, je souhaite toujours contribuer à la promotion de l'amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux parties, et je crois fermement que dans le temps à venir, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Algérie continuera de se renforcer et de s'élargir pour mieux répondre au potentiel et aux besoins de nos deux pays», souhaite-t-il.

En outre, il n’a pas manqué l’occasion de revenir sur les réalisations obtenues, en mentionnant au passage le grand soutien et l'assistance des amis internationaux, dont l'Algérie. «En cette occasion solennelle, permettez-moi de remercier sincèrement encore une fois les dirigeants du ministère algérien de la Défense nationale, les cadres de la DREC (direction des relations extérieures et de la coopération) et Messieurs attachés de défense, attachés militaires, navals et de l’air accrédités en Algérie, pour leur contribution pratique à la promotion de la coopération entre le Vietnam et l'Algérie dans tous les domaines, y compris la défense», a-t-il précisé, en souhaitant, toutefois, que «les relations amicales et coopératives entre l'Armée populaire vietnamienne et le peuple du Vietnam avec l'Armée nationale populaire algérienne se renforcent et se développent mieux».



Les réalisations de l’Armée populaire du Vietnam



D’après le film documentaire, portant sur les différentes étapes de l’évolution et du développement du Vietnam, ainsi que la présentation du colonel supérieur, attaché de défense, de l’ambassade de la République socialiste du Vietnam en Algérie, Monsieur Duong Duc Thuan, «l'Armée populaire du Vietnam a accompli de nombreuses réalisations importantes dans la construction d'une armée moderne révolutionnaire, régulière, d'élite, étape par étape, prête à se battre, à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité». «Des générations de soldats de l'Armée populaire du Vietnam succèdent encore pour promouvoir la tradition et la bonne nature de l'armée de l'oncle Ho», remplissant toujours les fonctions d'armée de combat, «d'armée de travail et d'armée de production», précise-t-il encore.



Cap sur les relations du Vietnam avec les autres pays et organisations



En outre, en matière des relations extérieures de défense, jusqu'à présent, le Vietnam a entretenu des relations de défense avec plus de 80 pays et organisations internationales, a établi des relations de défense avec tous les partenaires clés et importants. Elle a créé 33 bureaux permanents de l’attaché de défense dans 32 pays et l'ONU. 51 pays ont un attaché de défense, l’attaché militaire au Vietnam, dont 29 permanents et 22 simultanés.

Depuis 2006, le Vietnam participe à la réunion des ministres de la défense de l'ASEAN de manière active, positive et responsable, contribuant à consolider fermement le rôle central de l'ASEAN dans la structure de sécurité régionale. En 2010, l'Armée populaire du Vietnam a apporté une contribution importante à l'organisation réussie de la première réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM +), ouvrant un nouveau mécanisme de coopération en matière de défense entre l'ASEAN et d'autres pays de partenaires et de dialogues, contribuer activement à promouvoir la coopération internationale pour relever les défis de sécurité communs de la région pour la paix et le développement. «En 2020, lorsqu'il assumera la présidence de l'ASEAN, le Vietnam rejoindra les pays membres de l'ADMM + pour célébrer le 10e anniversaire de la fondation de ce mécanisme», a-t-il précisé, en rappelant, toutefois, que parallèlement aux activités ci-dessus, en 2014, le Vietnam a envoyé des forces pour participer aux activités de maintien de la paix des Nations unies. Après plus de 5 ans de participation aux activités de maintien de la paix de l'ONU dans un certain nombre de missions, l'Armée populaire du Vietnam a rempli avec succès les tâches qui lui ont été assignées. «Jusqu'à présent, le Vietnam a envoyé 40 fonctionnaires et officiers dans les deux missions de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud et en République centrafricaine», déclare-t-il.



Des tâches accomplies avec succès



Selon le même responsable, le Vietnam a accompli avec «succès» les tâches reconnues par l'ONU et la communauté internationale, avec la haute appréciation. «Le Vietnam a déployé l'hôpital militaire au niveau 2 n°1 au Soudan du Sud, en octobre 2018. Jusqu'à présent, le 2e hôpital militaire au niveau 2 n°2 a également a été mis en œuvre pour remplacer le premier», explique-t-il. «En outre, une équipe de 290 hommes a terminé les préparatifs et est prête à rejoindre les missions de maintien de la paix des Nations unies, à partir de 2020», enchaîne-t-il.



Le Vietnam renforce sa position sur la scène internationale



Les résultats de la participation de l’Armée populaire du Vietnam aux activités de maintien de la paix des Nations unies ont contribué de manière significative à «renforcer la position, le prestige et la responsabilité» du Vietnam sur la scène internationale, ce qui est «un moment fort» pour que le Vietnam continue à se représenter parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 avec un record de 192/193 votes, reflétant la confiance des États membres de l'ONU pour le Vietnam.



Préparatif de l’année du président de l’ASEAN du Vietnam 2020



«Actuellement, le ministère de la Défense du Vietnam prépare activement tous les travaux pour l'année de président de l’ASEAN du Vietnam en 2020 et pour jouer le rôle d’un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021. Les conférences défense-militaire de l'ASEAN 2020 comprendront des priorités, telles que : promouvoir le dialogue, la coopération militaire-défense au sein de l'ASEAN et celle entre l'ASEAN avec les pays partenaires, pour renforcer des coopérations efficaces en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, renforcer les capacités du Vietnam en accueillant le groupe d'experts ADMM + sur les missions de maintien de paix», a-t-il conclu.

Kafia Ait Allouache