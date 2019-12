Constantine : 2 quintaux de viande impropre Ã  la consommation saisis

La sûreté de la wilaya de Constantine a procédé, mardi dernier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et la protection de biens et des personnes, à la saisie de près de 200 kg de viande rouge impropre à la consommation estimée à 201 kg, en plus de 6 têtes de bœuf et d’une quantité de graisses et de viscères issue de bêtes provenant de l’abattage clandestin. Agissant sur renseignements, les éléments de la 7e sûreté urbaine extérieure de la circonscription administrative Ali-Mendjeli ont procédé à la neutralisation des deux occupants d’un camion de marque Kia, alors qu’ils s’apprêtaient à entreposer 30 g de viande et 2 têtes de bœuf au niveau d’un local abritant en apparence une agence de location de voitures, mais exploité à l’occasion comme une chambre froide. La fouille du local en question a permis aux policiers de mettre la main sur une quantité supplémentaire de viande, des viscères, de la graisse et 4 autres têtes de bœuf. Les analyses effectuées par les services vétérinaires de la direction du Commerce de la wilaya ont révélé le caractère impropre à la consommation des viandes saisies qui ont été détruites.

I. B.