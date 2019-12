Boissons Ã©nergisantes : La Â«dÃ©riveÂ» alimentaire de tous les jours

Entre «Red Bull» et «Coca-Cola», le cœur balance. Indécis, perdus même entre les deux choix et les autres, bien sûr, on réfléchit un moment, on s’attarde sur le goût, le degré d’efficacité, le coût aussi, avant de sauter le cap des tergiversations, pour trancher... enfin.

Dur, dur d’être «accro» aux sodas et autres boissons énergisantes. Pour cette catégorie de consommateurs, commencer la journée sans ces philtres et potions magiques est carrément hors de question. Insensé, absurde et inadmissible même pour démarrer la journée sur les chapeaux de roues. Un passage par la superette la plus proche fait partie du programme de la journée ou plutôt toutes les journées. C’est une vérité qui saute aux yeux, déclinée, tous les jours, avec les accros à ces boissons, qui, brandissent haut l’option «jamais sans ma boisson énergisante et mon soda». Ces produits, en effet, font un tabac en Algérie ; ils accompagnent les adolescents, les jeunes et moins jeunes tous les jours... et un peu partout. Renoncer à l’idée de se procurer ces substances sous formes de magnum ou de canette —peu importe le contenant— est difficile, voire impossible. Les boissons énergisantes, comparées aux limonades et boissons gazeuses, sont certes récentes, néanmoins, elles sont bel et bien arrivées à s’imposer sur le marché national pour s’inscrire parmi les habitudes alimentaires de beaucoup de personnes. Les mœurs alimentaires se métamorphosent, il n’y a plus de doute et donne désormais des ailes à ce type de marchandises qui gagnent en éclat et en popularité. La multiplication des marques de ce marché florissant, en particulier Coca-Cola, et la riche variété des boissons énergisantes, faut-il le préciser, a été à l’origine d’une nouvelle culture qui s’installe chez les jeunes et les adolescents. Il n’existe pas de chiffres réels sur ce phénomène, boosté par une demande de plus en plus accrue, notamment chez la population des écoliers, mais il suffit juste d’observer tous ces enfants qui circulent dans la rue canette à la main ou encore qui se dirigent vers la superette, à côté de leur établissement, pour récupérer le fameux produit qui leur permettra d’avoir leur dose journalière d’énergie. Il faut dire que ces matières sont inscrites dans le menu des Algériens, d’autant plus qu’elles sont en vente libre, d’où leur banalisation, avec toutes leurs conséquences sur la santé des Algériens. Pour les férus des boissons énergétiques et énergisantes, il s’agit d’une bonne source d'énergie instantanée, sans plus, et pourtant, leur haute teneur en caféine ; ce détail qui vaut son pesant d’or, suffirait à amener les accros à revoir leur geste qui aura des effets très négatifs, à la longue, sur leur santé. Une étude, en Algérie, selon une étude prospective, réalisée auprès d’étudiants au niveau des établissements universitaires de la ville d’Oran, montre que 78,12% des étudiants consomment ces boissons pour leur effet énergisant. D’autres les consomment pour le goût (9,67%), certains pour les mélanger à d’autres boissons en cocktails (4,31%), 3,12% pour étancher la soif, 3,12% pour s’identifier à la mode, c’est-à-dire boire la boisson du moment, ou simplement pour la marque ou le design de la boisson (1,63%).



Des produits qui devraient inciter à la modération



De nos jours, des études dans certains pays ont bel et bien prouvé que la caféine, l’un des composants des boissons énergisantes, améliore les performances physiques et sportives, certes instantanément, mais ce n’est pas chose acquise, selon les mêmes études, lorsqu’il s’agit des capacités cognitives, notamment la concentration et la mémoire qui restent contradictoires à la faveur des enquêtes en question, lancées jusque-là. Ces substances ont, de l’autre côté, ajoutent les spécialistes toujours, des effets sur les reins, le cœur, sans pour autant oublier leur l’impact hématologique et sur la santé bucco-dentaire, qu’il ne faut pas négliger, appelée, elle aussi, à prendre un sacré coup, sachant leur acidité très élevée par rapport aux autres boissons. La composition, la nature et la quantité d’acide, tout comme les conservateurs et agents aromatisants, sont à l’origine d’une résistance de la neutralisation de la salive, ce qui fait monter en flèche leur pouvoir érosif des dents, comparés à d'autres.

Aujourd’hui, ces boissons très consommées par tout le monde, sans retenue, deviennent une véritable bombe nutritionnelle qui renvoie, sans doute, à une révision des gestes de tous les jours, en terme de régime alimentaire. Car il s’agit de cela, puisque les algériens semblent déterminés à intégrer les sodas et les boissons énergisantes dans leur alimentation journalière.

Samia D.