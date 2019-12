PremiÃ¨re Ã©dition des JournÃ©es nationales du thÃ©Ã¢tre amazigh au TNA : La troupe Â«Kateb YacineÂ» de Tizi Ouzou en ouverture

Anag wis sevaâ (le Septième étage) a été présentée, mercredi dernier, au public algérois, à la salle des spectacles Mustapha-Kateb du prestigieux Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à l’occasion de la première édition des Journées nationales du théâtre amazigh.

Le coup d’envoi de la première édition des journées nationales du Théâtre amazigh a été donné, dans la soirée de mercredi dernier, au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi. Ces journées dédiées aux amoureux du 4e art, qui se tiendront du 18 au 23 du mois en cours, témoigneront de la participation des troupes de théâtre d’Alger, de Tizi-Ouzou ainsi que celui de Béjaïa qui se succèderont sur les planches du TNA et présenteront des pièces réalisées au cours de cette année, avec au programme pas moins de cinq œuvres théâtrales à raison d’une présentation par jour. Ainsi les rideaux de cette première édition de ces journées nationales du Théâtre amazigh ont été ouverts pour la troupe du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou qui ont présenté, au public algérois Anag wis Sebaâ (Le septième étage). Mis en scène par Massinissa Hadbi sur un texte de Mohamed Mouhoubi, ce spectacle est le récit d’une histoire loufoque inspirée de faits de société. A travers sa mise en scène dans une tragi-comédie, Massinissa Hadbi dévoile le côté cours d’une société, inondée par la corruption, rongée par l’injustice et la désinformation médiatique qui ont favorisé, à différentes degrés sociales, la corruption et les passe-droits. La trame de cette nouvelle production du théâtre Kateb-Yacine, agrémenté d’effets spéciaux et d’accompagnements musicaux signé Djamel Kaloun, est captivante de bout en bout. L’histoire se déroule dans un palais de justice, où cinq personnes ont un rendez-vous avec le juge à son bureau au septième étage. Regroupés tous dans un ascenseur, un notable, une journaliste, un banquier, un journalier et un détrousseur se voient obligés de cohabiter le temps d’un rendez-vous pas comme les autres. Dans leur ultime ascension mécanique vers leur destination, ils sont stoppés net par une coupure d’électricité, plongeant tout ce beau monde dans une totale obscurité. Cependant, l’espoir de rencontrer le juge dans son bureau s’est brisé quand cette coupure du courant électrique a immobilisé l’ascenseur. Servis par cinq comédiens, le spectacle a été délivré dans langage franc et intense, riche en métaphores populaires qui ont donné au texte de la contenance et une empreinte philosophique. Prises au dépourvu dans cette immobilité entre ciel et terre, ces personnes donneront alors libre cours à leurs confidences, dévoilant leurs profonds secrets, mais aussi leur vrai visage. Dans une tourmente de colère et de quolibets, un crime est commis. Le détrousseur est tué. C’est là que le courant électrique est rétabli. Il y a lieu de noter, en outre, que la deuxième journée de cette première édition qui se tiendra jusqu’au 23 du mois en cours, a été marquée par la présentation du spectacle Cfawa (Commémoration), écrit et mis en scène par le jeune Hamza Boukir et une production signée par l’association culturelle Thagherma Ighil Nacer de Bejaia. Les amoureux du 4e art assisteront, également, aujourd’hui, à la production du théâtre régional de Béjaïa avec une représentation de la pièce Axxerdus, signée Yacer Nasreddine. Ainsi, les planches du TNA accueilleront, à nouveau, l’association Machahou qui présentera au public, demain, la pièce Sin Enni (ces deux-là), écrite et mise en scène par Sadek Yousfi. Le dernier jour de cette manifestation, soit le 23 décembre, c’est la nouvelle pièce produite par le Théâtre national algérien Adoughalen Adoughalen ou (les martyrs reviennent cette semaine) avec une nouvelle adaptation du texte de Tahar Ouattar, par la metteure en scène, Hamida Aït El Hadj. Il convient également de noter que les Journées du Théâtre amazigh seront marquées par une journée d’étude s’intitulant «le théâtre amazigh, mouvement et interaction», avec l’encadrement de professeurs universitaires, spécialistes en la question.



Sihem Oubraham