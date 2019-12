FC Barcelone - Real Madrid (0-0) : La presse madrilÃ¨ne peste contre la VAR

La presse sportive madrilène a pointé du doigt "deux penalties oubliés" lors du "clasico" FC Barcelone-Real Madrid (0-0), disputé mercredi soir au Camp Nou, en mise à jour du championnat espagnol de football.

Au lendemain d'un choc relativement terne, les deux principaux quotidiens sportifs madrilènes AS et Marca font d'ailleurs leurs Unes sur la faute potentielle commise par le Français Clément Lenglet sur son compatriote et défenseur Raphaël Varane, en première période.

Les deux journaux pointent les "défaillances" de l'arbitrage et de l'arbitrage vidéo (VAR), coupables selon eux d'avoir omis un second penalty sur Varane pour un tirage de maillot commis par Rakitic. "Hernandez (l'arbitre) n'a pas vu deux penalties évidents sur Varane", écrit AS, qui métaphorise la bonne performance du Real sous la forme d'un "tsunami blanc" —en écho au mouvement indépendantiste catalan Tsunami Democràtic— au sein d'un match "sans but" et surtout "sans VAR".

Outre ses critiques sur l'arbitrage —jugeant la VAR "déconcertante"—, Marca a pour sa part regretté que les Madrilènes ne ramènent qu'un seul point de leur déplacement à Barcelone, malgré leur "grande performance".