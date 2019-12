Dans la lucarne : Le vent, invitÃ© surprise

La Coupe arabe est une compétition, le moins que l'on puisse dire, très prisée. Il faut admettre que les organisateurs de cette compétition ont mis le paquet quant aux moyens d'intéressement. Il y a lieu de mettre en exergue la somme plus que « coquette » réservée au vainqueur, de l’ordre de 6 millions d’euros. Le vice-champion a droit lui à plus de 2,5 millions. Les autres clubs aussi sont intéressés du fait qu’ils bénéficieront eux aussi d'un très bon pactole. C'est ce qui explique que les "grosses cylindrées" ont accepté d'y prendre part. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Ceci dit, et après l'opération de tirage au sort, qui a eu lieu au Caire, il ne restait que le match retour entre le MCA et El Wahadet El Djaouia (Irak). Finalement, les deux équipes n'ont pu se départager en aller et retour sur le score de 0 à 0. Il aura fallu donc recourir aux tirs au but . Là, on a été les témoins d'un match vraiment "gag" en raison des fortes « rafales de vent » qui avaient sévi ce jour au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Comme le stade n'était couvert ni en entier ni partiellement, les 22 acteurs, en plus de l'arbitre, étaient ballottés d'un camp à l'autre. On peut même préciser que l'arbitre saoudien de cette rencontre aurait dû reporter ce match ou l’arrêter sans aucun souci. Il n'y avait pas de match et on était en présence de "phases de jeu" qui ressemblaient à du "pousse-ballon" tellement les joueurs n'étaient pas capables de doser leurs passes ou leurs tirs. Tout allait à contre-sens de ce qu'on avait prévu de faire. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de scorer. Les rares qui pouvaient être comptabilisées se comptaient sur les doigts d'une seule main. Elles ont été annihilées par des vents soufflant à plus de 40 km/h. Ce qui n'était pas facile, et on ne pouvait pas se maîtriser sur une pelouse déjà pas rapide. A la fin du temps réglementaire, et comme il n'y avait pas les prolongations, on est passé directement à la fatidique séance des tirs au but. Là, ce fut un véritable parcours du combattant. Car, pour tirer un penalty, il fallait ajuster le ballon en le maintenant comme il faut au sol. Ce qui n'était pas évident. Car entre un tir et un autre, on restait plus de cinq minutes. Une opération des plus éreintantes qui avait énervé tout le monde. Les Mouloudéens de Mekhazni s'en sortent à bon compte en se qualifiant pour les quarts de finale où ils auront comme adversaire la redoutable formation du Raja de Casablanca. Tout reste possible pour les Algériens. Néanmoins, ce qui, pour les spectateurs et les joueurs, est vraiment à oublier vite. On ne peut retenir que la qualification du MC Alger.



Hamid Gharbi