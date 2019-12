Le PrÃ©sident Tebboune dÃ©cerne la mÃ©daille de l'Ordre de mÃ©rite national du rang "Sadr" Ã  Bensalah et Gaid Salah

.

Dans son discours d’investiture, le président élu, a affirmé que le chef de l’Etat est honoré « compte tenu des efforts qu'il a déployés durant toute la période de sa présidence, ce qui a permis la pérennité de l'Etat et de ses institutions ».

Le président de la république a également rendu un vibrant hommage notamment à l’institution militaire et son Haut Commandement , pour les efforts consentis « dans un délai limité » , pour l’organisation des élections libres et transparentes « Je rend hommage notamment au moudjahid Ahmed Gaid Salah , pour son rôle dans la préservation de la souveraineté et la stabilité du pays . L’ANO était un rempart contre l’ingérence et les complots contre l’unité du pays », a assuré le Président Tebboune. Il a également mis en avant, l’accompagnement de l’Armée au Hirak populaire , pour la satisfaction de ses revendications .

Neila B/ Rédaction Web