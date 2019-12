Amendement de la Constitution : Dans les Â« prochaines semaines Â» , annonce le PrÃ©sident de la RÃ©publique

La nouvelle mouture consoliderait le principe de la limitation de la durée du mandat présidentiel soit un seul mandat , qui ne sera renouvelé qu'une seule fois et restreindrait les prérogatives du chef de l'Etat. « Cela permettra d’immuniser le pays de toute autocratie, et de créer un équilibre entre les autres pouvoirs », a assuré le Chef d’Etat . La nouvelle mouture permettra notamment de protéger les libertés individuelles, la liberté d’expression et consacrera le droit de manifester. En outre, le Chef d’Etat a annoncé, la moralisation de l’action politique et la réhabilitation des institutions de l’Etat , à travers une nouvelle loi électorale notamment les conditions relatives à l'éligibilité.

Neila B/Rédaction Web