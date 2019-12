SociÃ©tÃ© civile : AdhÃ©sion Ã  lâ€™offre de dialogue

Lors de sa première conférence, après l'annonce des résultats de la présidentielle, le nouveau président de la République a fait part de son intention de «tendre la main au Hirak», en l’invitant à entamer un «dialogue sérieux».

«J’ai un message à adresser directement au Hirak. Je tends ma main vers ce Hirak béni pour l’intérêt supérieur de l’Algérie», a affirmé Abdelmadjid Tebboune. «Ce mouvement populaire, a-t-il poursuivi, a permis de mettre en place des mécanismes du dialogue, ainsi que la création de l’Autorité nationale chargée d’organiser les élections. Il a également remis l’Algérie sur les rails de la légitimité, loin des complots qui auraient pu mener le pays vers la faillite.»

L’appel du nouveau locataire du palais d'El-Mouradia a eu des échos favorables de la part de certains partis politiques, mais aussi d’acteurs de la société civile.

À l’exemple du coordinateur de l'Initiative nationale pour un changement pacifique, qui qualifie de «sérieux et sincère» le message de Tebboune, notamment son appel à ouvrir les canaux du dialogue avec le mouvement populaire. «C'est la concrétisation des engagements qu’il a pris, lors de la campagne électorale», s’est félicité Abdelkader Berriche. Cet activiste considère que le dialogue inclusif est une nécessité qui «s’impose afin d’apporter des solutions idoines à tous les problèmes politiques que traverse le pays». «Pour mener à bien son programme politique, le nouveau Président a tout à y gagner, s’il parvient à satisfaire les aspirations citoyennes exprimées depuis le 22 février dernier», a-t-il soutenu. Et d’enchaîner : «Le dialogue est aussi une nécessité impérieuse pour le Hirak. L'aboutissement du processus du dialogue ne pourra être envisagé sans l'organisation et la désignation des représentants du mouvement populaire, pour qu'une action collective et pérenne soit engagée en vue de concrétiser ses revendications.»

Pour lui, le Hirak constitue, à l'heure actuelle, «un outil de pression, avec ses exigences et revendications immédiates», c'est pour cette raison que «les partis politiques, associations et acteurs de la société civile doivent tenir compte de cet offre politique, pour y participer activement», a-t-il ajouté.

Pour mener à bien le processus de dialogue, «le nouveau Président doit tenir compte des revendications des manifestants, et de chercher ainsi ce qui pourrait constituer des repères aidant à indiquer la voie pour une sortie de crise», note-t-il. Berriche estime que ces «points de repère» doivent indiquer la marche à suivre et servir de «catalyseur à de nouveaux changements et à une réforme sur le plan politique». Dans le même esprit, le coordinateur de «l'initiative du Hirak», Yahia Djaâferi, a souligné la nécessité de «privilégier le dialogue sur tous les plans, dans la mesure où le contexte actuel l’exige». Selon lui, «la recherche et la création des liens entre le nouveau président et le mouvement populaire est essentielle pour préserver la stabilité du pays et concrétiser les revendications des manifestants».

Djaâferi considère que la mise en œuvre des résultats du dialogue est une «garantie nécessaire pour la recherche d'un consensus national et une sortie du blocage politique actuel». «Tout le monde sait que Tebboune a hérité de dossiers lourds, qu’il sera difficile de traiter en l’absence d’un soutien populaire», a-t-il indiqué. L'activiste Fayçal Othmane pose, quant à lui, des conditions préalables au dialogue et juge «importante la désignation des représentants du Hirak, avant d'entamer toute démarche dans ce sens avec les pouvoirs publics».

Saluant l'appel au dialogue lancé par le nouveau Président, il soutient que «toutes les parties doivent absolument faire les compromis nécessaires pour surmonter les divergences» et poser les fondations d'un dialogue constructif sur les aspects les plus importants pour la construction de l'Algérie nouvelle». «Passer à une autre étape devrait se faire dans le cadre d'une action politique collaborative organisée», a-t-il estimé.

Tahar Kaidi