DGI : Les services fiscaux ouverts au public de dimanche Ã  jeudi

Les différents services fiscaux de la Direction Générale des Impôts (DGI) sont ouverts au public, depuis le 15 décembre en cours, tous les jours du dimanche au jeudi entre 9h et 13h. Ces nouveaux horaires de réception du public concernent les différents services fiscaux de la DGI, à savoir, la Direction des grandes entreprises, les directions régionales des impôts et celles des impôts de wilaya, les centres des impôts et ceux de proximité ainsi que les inspections et recettes des impôts. Cette nouvelle disposition entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du gouvernement destinées à la réactivation de l’appareil fiscal et à sa modernisation en vu de l’optimisation du recouvrement fiscal.

Il s’agit également, poursuit le document, de l’amélioration de la prestation afférente au recouvrement fiscal, notamment dans son volet relatif au rétablissement et au renforcement de la confiance entre le citoyen et l’Etat.

«L’aménagement de la plage horaire dédiée à la réception du public, qui est une attente forte des contribuables, s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les usagers, est de nature à renforcer l’efficacité opérationnelle de ladite administration», note le ministère.