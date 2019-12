Commentaire : Messages et leÃ§ons

Depuis jeudi dernier, l’Algérie est entrée dans une nouvelle ère. L’élection présidentielle qui s’est tenue le 12 décembre dernier va indiscutablement mettre fin à une crise politique qui perdure depuis dix mois.

En élisant librement et en toute transparence un nouveau chef d’Etat, les Algériens ont affiché leur ferme volonté de privilégier la solution politique et démocratique. Ils ont décidé d’adhérer en masse à la démarche qui repose sur le dialogue et la tenue du scrutin présidentiel. Le retour aux urnes s’est imposé depuis août dernier comme la voie prioritaire et irréversible pour le règlement de la crise. Les Algériens ont ainsi décidé et choisi de donner un mandat au nouveau président de la République pour opérer et lancer toutes les reformes nécessaires dans tous les domaines. En privilégiant cette voie démocratique et constitutionnelle, le peuple a fait preuve d’une grande maturité politique et un sens élevé de patriotisme. Par leurs choix, celui de participer à l’élection présidentielle et voter en toute liberté et conscience, les Algériens ont, une nouvelle fois, réaffirmé avec force, leur attachement à la légalité constitutionnelle et au respect des principes démocratiques et républicains. En participant au scrutin du 12 décembre, ils ont livré plusieurs messages à l’intérieur mais surtout à l’étranger qui suit les événements qui se déroulent en Algérie. Il y a d’abord cette ferme détermination de régler la crise par la voie démocratique qui s’est matérialisée par l’adhésion au dialogue inclusif qui s’est déroulé en août dernier et ensuite le vote du 12 décembre.

Ensuite, il y a lieu d’ajouter cette ardente volonté de préserver la stabilité politique et institutionnelle du pays qui a motivé l’adhésion au processus électoral pour élire un nouveau chef d’Etat capable de conduire le pays à bon port. En portant à la tête de l’Etat un nouveau président de la République, les Algériens réaffirment avec force leur aspiration à un vrai changement sur tous les plans. Le processus du changement est désormais possible par la voie des urnes. Le monde entier a enregistré et salué l’élection présidentielle du 12 décembre dernier par laquelle les Algériens ont exprimé leurs choix politique et démocratique. Un scrutin qui, il faut le souligner, va préserver la stabilité du pays, renforcer la démocratie et donner la légitimité aux futures actions et démarches qui seront entreprises à court et moyen termes sur tous les plans et dans tous les domaines.

L’Algérie, la démocratie et les institutions sortent renforcées et consolidées par la voix du peuple qui s’est exprimé jeudi dernier dans les urnes.

Désormais le pays est définitivement engagé sur la voie de la stabilité et le développement économique. Les attentes et aspirations exprimées par les citoyens tant sur le plan politique qu’économique et social trouveront leurs réponses dans les réformes et décisions qui seront prises par le nouveau président de la République. Auréolé et muni d’un mandat octroyé par le peuple à l’issue d’un processus électoral qui s’est achevé par le vote jeudi dernier, le nouveau chef d’Etat dispose de tous les pouvoirs et prérogatives pour fixer le cap et conduire le pays vers un avenir radieux et prospère. La page de la crise est définitivement tournée. Le temps est désormais venu pour bâtir, édifier une nouvelle Algérie sur des bases fortes et justes.

M. Oumalek