Dans un entretien accordÃ© aux confrÃ¨res de la presse publique : Le prÃ©sident de lâ€™ANIE : Â«La rÃ©ussite du prÃ©sident est aussi celle du peupleÂ»

Parvenir à recoller les morceaux, à ressouder les rangs de la jeunesse et à instaurer un fonctionnement serein de la démocratie naissante en Algérie fait partie des attentes du président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui aspire à voir le mandat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, consolider la relation de confiance entre le peuple et les institutions.

Dans un entretien accordé à nos confrères d’Horizons et d’Echaâb, le président de l’ANIE, M. Mohamed Charfi, a en effet déclaré : «Nous souhaitons au président de la République, élu par le peuple, de parvenir à recoller les morceaux, à ressouder les rangs de la jeunesse et à instaurer un fonctionnement serein de la démocratie naissante en Algérie».

Poursuivant ses propos, le président de l’ANIE fera remarquer que «les hommes de bonne volonté ne manqueront pas de jouer un rôle pour rendre cela possible» soulignant que «le peuple n’oubliera pas que le 12 décembre est le jour de la renaissance de la construction démocratique».

En réponse à la question, «quelle différence faites-vous entre une élection organisée par l’administration et celle chapeautée, du début jusqu’à la fin, par une autorité indépendante ?», le président de l’ANIE affirme que «c’est une grande différence comme celle entre le jour et la nuit», relevant dans ce contexte que «toute administration a des objectifs politiques et par conséquent, des intérêts partisans incompatibles avec l’intérêt général. Cela implique surtout un penchant pour un candidat», estime-t-il. «Or, l’organisateur d’une élection doit se départir de toute appartenance politique ou idéologique. Dieu merci, c’est ce à quoi s’est astreinte l’Autorité nationale indépendante des élections issue du Hirak et d’un large débat consensuel auquel ont pris part des représentants de la société civile, des syndicats et des organisations socioprofessionnelles», a-t-il expliqué.

Il notera dans ce sillage que pas moins de 24 membres de l’ANIE sont membres du mouvement associatif et que la loi oblige également à ce que les encadreurs de l’opération électorale ne puissent avoir d’ambitions partisanes.

«Aussi, l’administration — étant soumise au pouvoir exécutif — ne peut pas apporter cette garantie», considère M. Charfi.



«Je suis satisfait de l’exploit accompli.»



Interrogé sur le bilan fait en matière d’organisation de l’élection présidentielle du 12 décembre, le président de l’ANIE affirme qu’il est positif à «deux cents pour cent» car, a-t-il précisé, l’organisation de l’élection présidentielle a été un succès total qui n’est pas l’œuvre uniquement de personnes. Elle est liée également à l’environnement et à l’encadrement mobilisé le jour «J». Et de déclarer : «Je suis satisfait de l’exploit accompli, mais cela ne m’empêche pas de faire des propositions pour mieux faire».

En somme, le bilan est très bon et parmi les propositions faites pour optimiser cette organisation des élections, le président de l’ANIE évoquera notamment la question de l’autonomie financière de l’Autorité. «Son président a le droit d’être un ordonnateur, mais cela l’empêche de jouir de toute son indépendance dans la mesure où il devient un justiciable devant la Cour des comptes. Il n’est plus indépendant. Cela explique mon refus d’être président et en même temps ordonnateur», a-t-il expliqué. Il révélera dans ce sillage qu’il a donc «envoyé une correspondance au Premier ministre» qui a répondu «favorablement en ordonnant au ministre des Finances de désigner un ordonnateur délégué».



«La dynamique de la revendication politique pacifique est un rêve pour tous les pays.»



S’exprimant à propos du mouvement populaire ayant débuté le 22 février dernier, communément appelé Hirak, il dira que «la dynamique de la revendication politique pacifique est un rêve pour tous les pays.

C’est Alexandre le Grand qui disait que lorsque le peuple commence à parler, il n’est pas loin d’agir. Pour répondre à ses revendications, il faut instaurer la justice», poursuit M. Charfi tout en mettant en relief que «le Hirak est le sursaut pacifique d’un peuple».

Cependant, a-t-il averti, «ce caractère risque de conduire à l’immobilité de pans entiers de la société. S’il s’étale dans le temps, cet effet collatéral l’emporterait sur le gain principal.

S’il s’accompagne de violences, il devient le contraire de ce qu’il était».

L’impératif actuel dans ce cadre bien précis est de «veiller à ce qu’il (le Hirak - NDLR) reste un acquis».

Le président de l’ANIE soutient que «l’Etat doit chercher à travers ses représentants à réunifier le Hirak, d’en faire une force dynamique au sein de la société.

La citoyenneté va s’en nourrir et le Hirak va se nourrir à son tour d’une citoyenneté nouvelle. Il faut tout faire en tout ca pour briser le rétroviseur et regarder moins derrière.

Il faut considérer le Hirak comme une force positive en marche, un atout pour l’Algérie. Il ne doit pas se dissiper dans la nature ni le gaspiller ou le détourner de sa vocation nationale. S’il perd celle-ci, il ne sera plus un Hirak».

M. Mohamed Charfi saluera d’autre part, les services de sécurité, tous corps confondus. «Je profite de l’occasion pour dire, encore une fois, qu’il faut reconnaître la vertu des personnes responsables du maintien de l’ordre public. Pas une seule goutte de sang n’a été versée depuis le 22 février», a-t-il déclaré.

Enfin, celui-ci tiendra à rendre hommage au nouveau président de la République, «qui a une expérience politique et technocratique avérée.

Il est nourri de principes nationalistes, et son expérience de gestionnaire est irréprochable. Il a exercé à tous les niveaux de responsabilité. Je pense qu’il est qualifié pour promouvoir la gouvernance du pays, a-t-il dit ajoutant au passage : «Je lui souhaite beaucoup de réussite car sa réussite est aussi celle du peuple qui a maintenant son destin en main».

Enfin, il adressera ce message aux Algériens : «J’ai envie de rappeler au peuple, qu’il ne faut pas renoncer au droit de vote car c’est le choix des responsables qui garantira le fonctionnement de la démocratie et l’épanouissement des futures générations».

Soraya Guemmouri