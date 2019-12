Convention CNMA - EPTV : Un partenariat fertile

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) leader en assurance agricole, et l’Entreprise publique de télévision (EPTV) s’unissent pour promouvoir la gestion des risques agricole et non agricoles commercialisés par la Mutualité agricole.

Dans ce cadre, les deux entreprises ont signé hier matin au siège de l’EPTV, une convention de partenariat commercial entre le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le directeur général de l’EPTV, Salim Rebahi.

La cérémonie de signature a été marquée par la présence du président du Conseil d’administration de la CNMA, Khaled Bendjedah qui représente tous les agriculteurs sociétaires adhérents à la mutualité agricole.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la nouvelle stratégie de la CNMA visant à promouvoir et faire connaître les produits d’assurance commercialisés à travers tout son réseau au profit de la corporation du secteur Agricole et du secteur de la Pêche et des Forêts. A cet effet, les deux entreprises établissent un partenariat stratégique majeur consacrant, au plus haut niveau des relations économiques, marketing et assurantielle de haute facture.

La convention s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la gestion des risques en assurances agricoles, notamment les risques climatiques à travers toutes les émissions de la Télévision algérienne et à promouvoir le rôle primordial de la CNMA en tant qu’outil économique de développement. Ce projet de partenariat permettra d’allier un media d’envergure nationale et une compagnie d’assurance leader dans son domaine d’activité donnant ainsi une nouvelle dimension à la culture des assurances agricoles dans notre pays.

Cette collaboration vise également à faire connaître les produits et services de la CNMA et à les faire adopter durablement par les sociétaires et usagers, créer une image de marque, maintenir la notoriété, fidéliser la clientèle, tels sont les principaux objectifs de la mise en place d’un programme de publicité télévisuelle.

Il demeure certain que cette convention aura un impact positif sur la gestion des activités assurantielles proposées aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, femmes rurales et forestiers, et ce à travers une meilleure connaissance des institutions qui mettent en place des mécanismes de protection de leurs revenus.

En effet, la CNMA se positionne comme un assureur conseil de proximité, soucieux d’aider ses sociétaires et assurés à identifier et à maîtriser les risques de leurs métiers et de leurs exploitations, à préserver leurs revenus et faciliter leurs accès aux crédits bancaires.