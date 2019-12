Lâ€™ambassadeur de la rÃ©publique de Chine : Â«Les relations bilatÃ©rales se renforcerontÂ»

«Les relations algéro-chinoises sont des relations fortes et solides, et se développeront davantage sous l’ère du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune.» C’est ce qu’a déclaré, hier, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, en marge de la cérémonie de signature d’un accord avec le Groupe génie rural (GGR), au siège du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

SEM Lie Lianhe a rappelé à cette occasion que son pays a félicité le président élu Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, en lui exprimant sa «disponibilité» à œuvrer avec l'Algérie pour la «promotion» de leur «partenariat stratégique global». «Je suis confiant que l’Algérie, sous la présidence de M. Tebboune, et les efforts fournis par les deux gouvernements permettront d’une façon claire le développement et le renforcement des relations bilatérales dans tous les secteurs stratégiques», a-t-il souligné, assurant que la Chine a soutenu et «soutiendra toujours» l’Algérie dans sa recherche de voie de développement et travaillera avec notre pays pour «promouvoir» le développement de leur partenariat.

Le diplomate chinois indiquera aussi que le partenariat entre les deux nations est un partenariat stratégique et fructueux et fait part de la disponibilité de la Chine à prendre part au développement de l’Algérie et «tout ce qui sert» les intérêts des deux pays. «Nous déployons beaucoup d'efforts pour le renforcement de cette coopération», a-t-il noté encore.

SEM Lie Lianhe ne manquera pas cette opportunité pour exprimer sa confiance de voir les relations bilatérales se renforcer et se développer davantage et indiquera au passage que l’Algérie demeure toujours un partenaire stratégique pour la Chine. Il a tenu à rappeler à ce propos la célébration des deux pays, le 20 décembre dernier, du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. «Nous venons d’entrer dans une nouvelle étape. Il est à présent possible de mettre en avant le développement de tous les secteurs ; notamment économique. Les deux peuples sont liés par une amitié traditionnelle très profonde et la Chine restera toujours aux côtés de l’Algérie», a-t-il soutenu.

Pour revenir à l’accord signé avec le Groupe Génie Rural (GGR), l’ambassade de Chine a fait don de 200.000 arbustes pour participer à la concrétisation du vaste et ambitieux programme national de reboisement de 43 millions d’arbres lancé, le 25 octobre dernier, à travers le territoire national, par le ministère de l’Agriculture et la Direction générale des forêts (DGF). Ce don ne concerne cependant que seize wilayas du pays.

Lors de son intervention le PDG du GGR, Kamel Achouri, a déclaré qu’en sus du don chinois, son groupement souhaite réaliser plusieurs partenariats avec la Chine et «bénéficier du savoir-faire et de l’expérience technique chinois ».

Il y a lieu de noter à ce sujet que ce n’est pas la première fois que l’Empire du milieu fait ce genre d’initiative. Souvenons-nous à de ce don de 1.000 arbustes fait par l’ambassadeur de Chine en Algérie lors de sa participation, le 30 novembre dernier, à une opération de reboisement au parc des Grands-Vents de Dely Ibrahim (Alger).

Mohamed Mendaci