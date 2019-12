DGSN : Nouvelle opÃ©ration de recrutement

Un concours sur titre pour le recrutement de plus de 70 agents des personnels assimilés, dans divers corps et grades, a été lancé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), rapporte un communiqué de cette institution. A ce propos, il faut souligner que ce concours d’accès vient ainsi renforcer les personnels de différents services de la Sûreté nationale. Parmi les filières exigées figurent notamment celle de l’administration générale avec 34 postes à pourvoir dont 1 administrateur principal (magistère exigé), 8 administrateurs (licence exigée), 5 attachés principaux d’administration (diplôme de technicien supérieur exigé), 3 attachés d’administration (Bac+2 exigé), 2 comptables administratifs (diplôme de technicien en comptabilité exigé), 2 agents principaux d’administration (Bac exigé), 5 agents administratifs (3e année secondaire accomplie), 3 agents de bureau, 3 agents de saisie et 2 secrétaires. En ce qui concerne la filière documentation et archives, la DGSN ouvre un concours sur titre pour recruter un documentaliste archiviste disposant d’une licence ou autre diplôme équivalent. Pour la filière statistiques, 2 postes d’ingénieur d’Etat en statistiques sont également ouverts au concours, la condition étant d’être titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un master en statistiques. Pour la filière informatique, le même document indique l’ouverture au concours d’un poste d’ingénieur d’Etat en informatique, de deux postes de techniciens supérieur en informatique et d’un poste de technicien en informatique. Il est respectivement exigé un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique, un diplôme d’études universitaires appliquées en informatique et un diplôme de technicien en informatique.

Du côté de la filière habitat et urbanisme, ce n’est pas moins de 2 postes d’architecte qui sont ouverts au concours.

Les intéressés devront, par ailleurs, être en possession d’un diplôme d’architecte. Dans ce sillage, la filière travaux publics de la DGSN a ouvert un concours pour le recrutement d’un ingénieur d’Etat en travaux publics exigeant, des éventuels intéressés, la possession d’un diplôme dans la filière, mais dans l’une des spécialités suivantes : génie civil ou travaux publics. Enfin, la filière santé ouvre également au concours 28 postes, dont, entre autres, 4 postes pour le grade de praticien spécialiste assistant de la santé publique exigeant, ainsi, des intéressés d’être titulaires du diplôme d’études médicales spécialisées (DEMS). D’autre part, 2 postes de psychologue clinicien principal de santé publique, 3 postes de psychologue clinicien de santé, 12 postes de médecins de santé publique, 3 postes de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique, 1 poste de kinésithérapeute de santé publique, 1 poste de laborantine et 2 postes d’infirmier sont également ouverts au concours.

La condition sine qua non pour participer à ce concours sur titre est d’être titulaire des diplômes suivants : un magistère en psychologie option clinique, une licence en psychologie option clinique ainsi qu’un diplôme des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.

Pour rappel, le communiqué de la DGSN précise que l’ensemble des dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des bureaux relevant des services des ressources humaines des sûretés de wilaya. Ledit dossier doit comporter les documents suivants : une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité, deux copies du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation, la fiche de renseignements dûment remplie par le candidat.

Enfin, il convient de signaler que la date de clôture des inscriptions est limitée à 15 jours après la publication de cet avis. Naturellement, les dossiers administratifs incomplets ne seront pas pris en considération par le jury de présélection.

Sami Kaïdi