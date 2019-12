Lutte contre la corruption : Les auditions de fond sâ€™accÃ©lÃ¨rent

En prévision de l’enrôlement incessamment du procès de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, patron de Cima Motors, des prévenus accusés dans ce dossier et dans d’autres affaires de corruption ont été présentés, hier, devant la Cour suprême.

Moment inédit dans les annales de la justice. C’est en effet, une première que de voir autant d’ex-hauts responsables et hommes d’affaires traduits devant le parquet près la Cour suprême. La même ambiance a prévalu autant au tribunal de Sidi M’hamed qu’au niveau de la Cour d’Alger a-t-on constaté. Les conseillers magistrats instructeurs chargés des dossiers ont accéléré le rythme des auditions dans le fond dans les deux dossiers de Mahieddine Tahkout et Ali Haddad. En parallèle, les auditions dans le fond se sont poursuivies par les juges d’instruction au niveau du tribunal de Sidi M’hamed, avec des manifestants poursuivis par la justice pour atteinte à l’unité nationale. De même pour la chambre d’accusation près la Cour d’Alger, qui devait examiner la demande de mise en liberté de Karim Tabou.

Quatre anciens ministres ont comparu, dans la journée d’hier, devant le Conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême, dans le cadre de l’instruction judiciaire sur l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout et d’autres affaires liées à la corruption dans la filière du montage automobile. Les deux anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, ainsi que l’ancien ministre du Commerce, Amara Benyounes, et celui des Transport, Abdelghani Zaâlane, tous en détention provisoire, ont été auditionnés dans le fond de cette affaire et confrontés sur des faits dans la filière du montage automobile.

Neuf ex-hauts responsables sont poursuivis dans le dossier Tahkout, qui semble le «plus lourd» par rapport aux trois concessionnaires Arbaoui, Bairi et Mazouz déjà condamnés par la juridiction de 1er degré. Il s'agit de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, deux anciens ministres, Abdelghani Zaâlane, en sa qualité d’ex-ministre des Travaux publics et des Transports et Youcef Yousfi, ex-ministre de l’Industrie et des Mines, un ministre en exercice, Abdelkader Benmessaoud ainsi que six anciens walis dont un exercice. Selon le parquet près la Cour d’Alger, Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme est poursuivi dans l’affaire Tahkout, en sa qualité d’ex-wali de Tissemsilt. Déjà auditionné, il a été remis en liberté.

Dans ce dossier, 45 personnes physiques ont comparu devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed, 19 ont été placés sous mandat de dépôt et 7 sous contrôle judiciaire. Les personnes poursuivies pénalement sont Tahkout Mahieddine, son fils et deux de ses frères, outre 38 fonctionnaires de différentes administrations publiques et services ministériels et 3 salariés d'entreprises appartenant à Tahkout. Six personnes morales sont également accusées, des entreprises en lien avec les activités du principal suspect. Les charges retenues contre ces accusés sont blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges. Les autres ex-hauts responsables ont été auditionnés dans le fond, sur des faits de corruption. La veille, le représentant d’Emin Auto a comparu devant le parquet près la Cour suprême dans des auditions dans le fond sur le montage automobile dont l’instruction se poursuit.

Par ailleurs, la chambre d’accusation près la Cour d’Alger a décidé le report de l’examen de la demande de la remise en liberté introduite par le collectif de défense de Karim Tabbou . Ce dernier a été placé, le 2 octobre dernier, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, pour incitation à l’attroupement et atteinte à l’unité nationale.

De même, selon Me Abdelghani Badi, le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida a renvoyé l’audition dans le fond du militant Fodil Boumala au 22 décembre, ce dernier a été mis en détention provisoire, le 19 septembre passé, par le juge d’instruction du tribunal de Dar El Beida pour «atteinte à l’intégrité du territoire national et atteinte à l’unité nationale».

Neila Benrahal