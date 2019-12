Echanges commerciaux : Plus de 57% effectuÃ©s avec lâ€™Europe

L'essentiel des échanges commerciaux de l'Algérie, durant les neuf premiers mois de 2019, s'est effectué avec l'Europe, soit 57,33% de la valeur globale des échanges, a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). De janvier à septembre derniers, les échanges entre l'Algérie et les pays européens ont atteint 34,19 milliards de dollars (mds USD), contre 38,13 mds USD pendant la même période de 2018, en baisse de -10,33%, selon les données statistiques de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).

Les pays d'Europe demeurent ainsi les principaux partenaires de l'Algérie, sachant que 62,54 % des exportations algériennes et 52,96% de ses importations proviennent de cette région du monde, dont les pays de l'Union Européenne (UE). En effet, les exportations algériennes vers les pays européens ont atteint, durant les neuf mois de l'année en cours, près de 17,02 mds USD, contre 19,41 mds USD, durant la même période de 2018, enregistrant ainsi une baisse de (-12,34%). De son côté, l'Algérie a importé des pays d'Europe pour 17,17 mds us, au cours des neuf mois 2019, contre près de 18,72 mds USD à la même période de 2018, soit une baisse de -8,25%. La France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne restent les principaux pays partenaires de l'Algérie en Europe, a précisé la même source. Les pays d'Asie occupent, pour leur part, la seconde position dans les échanges commerciaux de l'Algérie, avec une part de 24,46% de la valeur globale, pour atteindre un montant de 14,58 mds USD, contre 14,17 mds USD, enregistrant une légère hausse de 2,92%. En effet, les pays d'Asie ont acheté des produits algériens pour un montant de 4,91 mds USD, contre 4,55 mds USD à la même période de comparaison, enregistrant ainsi une augmentation de 7,89%.

Les importations algériennes de l'Asie ont pratiquement stagné, les neuf mois 2019, pour atteindre une valeur de 9,67 mds USD, par rapport à la même période de comparaison 2018. La Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite et la Corée sont les principaux pays partenaires de l'Algérie dans cette région du monde, selon les données des Douanes. Par ailleurs, les pays d'Amériques ont occupé la troisième place, avec une part de 12,50% de la valeur globale des échanges commerciaux avec l'Algérie, pour totaliser un montant de 7,45 mds USD les neuf mois 2019, contre près de 9,86 mds USD, à la même période en 2018, en baisse de 24,40%. Les exportations algériennes vers les pays d'Amériques ont baissé de 39,33%, totalisant 3,21 mds USD, contre 5,29 mds USD. Pour sa part, l'Algérie a acheté de cette région pour une valeur de 4,24 mds USD, contre 4,56 mds USD, également en baisse de -7,10%, détaillent les données statistiques des Douanes. Les principaux partenaires de l'Algérie de cette région d'Amérique sont l'Argentine, les États-Unis d'Amérique et le Brésil.

Par ailleurs, la DEPD a révélé que les échanges commerciaux de l'Algérie avec les pays d'Afrique ont connu une amélioration de 4,02%, pour atteindre près de 2,66 mds USD, sur les neuf mois 2019, contre 2,55 mds USD à la même période de 2018. Les pays africains, dont les pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), ont acheté des produits algériens pour un montant de 1,68 mds USD, contre près de 1,63 md USD, en hausse de 3,39%.

L'Algérie a importé de cette région pour une valeur de 974,87 millions USD, contre 927,30 millions USD, soit une augmentation de 5,13%.