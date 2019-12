M. Benallegue DG de Tala Assurances : Â«nous tablons sur une croissance de 5%

Les assurances de personnes, créées effectivement en 2011, peinent à effectuer leur décollage. Interrogé hier, en marge d’un séminaire tenu à Alger par TALA Assurances, le PDG de la CAAT confirme ce constat, précisant que ce type d’assurance représente environ 10% de l’activité globale, tandis que sa part à l’échelle mondiale est de 54%». S’appuyant sur ces statistiques, Youcef Benmicia préconise de redoubler d’efforts et se situer, au moins, dans les 20 à 30%, comme c’est le cas pour les pays émergents. La compagnie qu’il dirige, faut-il le souligner, a réalisé plus de 24 milliards de dinars de chiffre d'affaires en 2018, soit une croissance de 4,3% par rapport à 2017. En matière de gestion des sinistres, les indemnisations versées par la compagnie, durant la période considérée, ont atteint 12 milliards de dinars. Pour sa part, Mohamed El-Amine Benallegue, DG de Tala Assurances, souligne que «nous tablons sur un taux de croissance de 5%, avec un chiffre d’affaires en hausse de 1.1 milliard par rapport à l’année dernière». À propos de l’intégration des dossiers de la retraite complémentaire, le même responsable affirme que la souscription peut s’effectuer de façon individuelle, précisant qu’il y a un âge, pour les personnes en vie, à partir duquel il y a le service, soit de la rente, soit du capital. En cas de décès, «d’autres aspects permettent aux ayant droit d’en bénéficier», dit M. Benallegue, il relevant les projets lancés récemment, dont la modernisation du système d’information qui assure une meilleure traçabilité de l’information et permet de personnaliser les prestations. Pour les nouveautés, TALA Assurance n’en est pas à sa première. Il est question de remboursements liés au manquement de correspondance, à l’annulation du voyage, au retard de livraison de bagages de plus de 12 heures. Viennent s’ajouter des promotions pour les touristes qui se rendent en Tunisie. D’autres destinations y seront concernées. Créée en octobre 2010, TALA Assurances, détenue à 55% par la CAAT, à 30% par le Fonds national d’investissement et à 15% par la BEA, dispose aujourd’hui de 15 agences directes, de 100 agences CAAT et de 20 courtiers.

Fouad I.