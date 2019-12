Mohamed Samy Agli, prÃ©sident du FCE : Â«Nous avons besoin dâ€™un projet national de dÃ©veloppement Ã©conomique et socialÂ»

«L’économie nationale est plombée», en raison de «la crise financière de 2014», mais aussi et surtout, à cause de «la mauvaise gouvernance». Ce sont les termes utilisés par le président du Forum des chefs d’entreprises, pour résumer l’ampleur de la crise économique que vit le pays. M. Mohamed Samy Agli estime, par conséquent, qu’«il faut aller vite», car «nous avons des mesures d’urgence à prendre».

Tout en félicitant le nouveau président de la République, «l’Invité de la rédaction», de la Chaîne III, a souligné, hier, que « tous les secteurs nécessitent aujourd’hui des réformes profondes», et la priorité va évidemment aux «secteurs sinistrés». Par la même occasion, Il fera savoir qu’«il y a des textes qui risquent de plomber l’économie, comme celui de l’ABEF qui n’est pas applicable» (Obligation pour les importateurs de disposer d’un différé de neuf mois avant le paiement de leurs importations). C’est une question, a-t-il dit, «qui doit être traitée en urgence et à revoir, car elle risque de bloquer des entreprises et des filières entières», notamment celles dont l’activité dépend de matières premières importées. En fait, considère le président du FCE, «il faut une réforme profonde de l’économie et de l’ensemble des lois qui freinent l’économie». Dans cette optique, «le nouveau Président a un vaste chantier devant lui, certes à portée de main, mais qui exige des décisions courageuses, urgentes et immédiates». Citant l’exemple de l’investissement, il juge «anormal qu’on ait une armada d’autorisations pour aller créer la richesse». Selon lui, «on pourrait s’inspirer des meilleurs modèles qui ont fait leurs preuves dans le monde, pour gagner du temps». Il n’est pas normal aussi, ajoute «l’Invité de la rédaction», qu’«un système bancaire devient un frein réel au développement de l’économie». À titre d’exemple, «le mouvement des capitaux dans le monde entier est facilité, mais, chez nous, il est très compliqué», déplore l’intervenant. Il estime nécessaire de «miser sur la technologie et la digitalisation, pour freiner la bureaucratie, ce phénomène étant «un danger d’État qui touche à la souveraineté de notre pays». Aussi, le premier chantier qui attend le Président réside, affirme-t-il, dans «le rétablissement de la confiance, à savoir comment reprendre la confiance entre le peuple, et ses dirigeants, d’abord, et entre acteurs économiques et dirigeants, ensuite».

Pour le président du FCE, l’état des lieux est connu et les problèmes aussi, de même qu’il est clair que «la crise économique est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance». Et si l’on axe sur le programme du Président élu, «on constate qu’il parle de réforme profonde de l’économie».



Aussi, «ce programme de campagne doit se traduire en un plan d’action, des faits». Pour cause, aujourd’hui, «le citoyen et, bien sûr, les chefs d’entreprises attendent des résultats concrets».

En fait, le bilan est, à ce titre, révélateur d’une situation préoccupante, avec quelque «650.000 emplois perdus et 60% du tissu industriel qui est sinistré, alors que des entreprises son en train de fermer», a-t-il souligné.

M. Mohamed Samy Agli estime que «les mesures doivent concerner en premier les entreprises en difficulté, notamment celles du BTPH, de l’industrie pharmaceutique, des services, en particulier les PME/TPE». «Il n’est pas normal qu’on reste sur les mêmes réflexes.

Au contraire, il faut donner un message d’espoir pour ces entreprises», a-t-il affirmé. La préoccupation première du gouvernement devra ainsi consister à «préserver les emplois et à maintenir la dynamique de création de richesse» par la sauvegarde de l’outil de production. À ce titre, et parmi les solutions aux entreprises endettées, le FCE a proposé «un moratoire d’une à deux années et l’étalement du principal sur une période d’une à trois années, selon le degré d’endettement de l’entreprise». Le FCE a également proposé de «réactiver le dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises, déjà mis en œuvre en 2012», et d’«inclure, dans le rééchelonnement des dettes fiscales, la dette du principal et l’annulation des pénalités». L’autre suggestion consiste à «appliquer le même dispositif pour les dettes parafiscales et à réactiver le dispositif banques-entreprises de 1996 en matière d’endettement bancaire». Mais, «on ne doit pas être pessimistes, cette année est considérée comme blanche, et il faut agir en conséquence».

Le Président élu, «qui a eu le courage de se porter candidat dans une telle situation, devra être entouré de véritables acteurs économiques, et ne pas faire l’erreur de laisser le politique décider à la place de l’économique. Il faut, au contraire, associer le politique et l’économique», fera remarquer «l’Invité de la rédaction». «Pour sortir de l’économie rentière, on a intérêt à aller vite dans la diversification de l’économie, tout en rassurant les hommes d’affaires», ajoute-t-il.

Dans sa lancée, le président du FCE a suggéré «la création de petites banques pour les start-up et de banques à capitaux moins importants orientées vers des financements ciblés au profit des PME/TPE». Et d’ajouter que «la confiance viendra par la stabilité réglementaire et la tenue des engagements».

Pour conclure, il affirme : «Nous avons besoin d’un projet national de développement économique et social qui donne les possibilités et les chances équitables de développement à toutes les régions du pays, mais aussi en matière de répartition des richesses.»

D. Akila