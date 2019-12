JournÃ©es dâ€™arts plastiques Ã  Mascara : Trois jours pour afficher les couleurs

La 11e édition des journées d’arts plastiques Abdelkader-Guermaz s'est ouverte mardi à la maison de la culture Abi-Ras-Ennaciri de Mascara. Cette manifestation artistique de trois jours, organisée au hall du nouveau siège de la maison de la culture sous le slogan «Créativité aux couleurs du pays», enregistre la participation de 36 plasticiens de 32 wilayas du pays, a indiqué le directeur de cet établissement culturel, Seghiri Sid Ahmed.

Cette exposition étale plus de 100 tableaux d’artistes traitant de divers thèmes, de portraits de personnalités historiques et autres de fiction, a-t-il souligné, faisant savoir que des ateliers de formation sont prévus au profit d'artistes plasticiens amateurs surtout des élèves adhérents à l’atelier de dessin de la maison de la culture, encadrés par des enseignants en dessin.

Des visites à des sites archéologiques et historiques de la wilaya de Mascara seront organisées en faveur des artistes hôtes, à savoir notamment des monuments de la résistance de l’Emir Abdelkader contre l'occupant français dont le site de l’arbre de Derdara dans la commune de Ghriss, la Smala (zemala) dans la commune de Sidi Kada, la zaouia de Sidi Mohieddine, père de l’Emir Abdelkader à El Guetna, le siège du commandement et le tribunal (Mahkama) de l'Emir à Mascara, ainsi que le site archéologique «l’Amiral» dans la commune de Beniane remontant à l’époque romaine. Abdelkader Guermaz, auquel l'expostion est dédiée depuis 2006, est né en 1919 à Mascara. Il a séjourné à Oran où il a suivi des études à l’école des Beaux-arts entre 1937 et 1940 avant de s’installer à Paris (France). Il est décédé en 1996.