MusÃ©e de SÃ©tif : 400 visiteurs Ã©trangers en 10 mois

Pas moins de 400 étrangers de différentes nationalités ont visité le musée national public de Sétif au cours des 10 premiers mois de l’année en cours, a indiqué, mardi, la directrice du musée, Chadia Khelfallah. Les visiteurs, qui se sont particulièrement intéressés aux collections des périodes préhistorique, romaine et islamique, sont de 18 nationalités dont japonaise, française, italienne, belge, taïwanaise, australienne et russe, a précisé la même responsable.

«C’est au cours du mois d’avril que le musée a enregistré le taux de fréquentation le plus élevé en attirant 171 visiteurs étrangers contre 64 en février et 46 en juin», a ajouté Mme Khelfallah.

La salle des mosaïques où se trouve la mosaïque Triomphe de Bacchus, un des tableaux rarissime dans le monde, et celle de la déesse Vénus a particulièrement suscité la curiosité des visiteurs aussi bien nationaux qu’étrangers, a relevé la directrice de l’établissement. Créé en 1985, le musée de Sétif qui a acquis un statut national en 1992 connaît une dynamique durant toute la semaine et tout au long de l’année avec, notamment des visites guidées et des ateliers didactiques destinés notamment aux écoliers et universitaires, a ajouté Mme Khelfallah.

Durant la manifestation du mois du patrimoine (18 avril/18 mai), le musée avait reçu 255 élèves du primaire et du moyen et 147 étudiants universitaires et avait été visité en 2018 par près de 2.000 personnes, selon les statistiques de l’établissement. L’établissement a contribué à l’animation touristique dans la région ouvrant ses portes aux chercheurs en archéologie et aux étudiants en histoire de la région de Sétif qui trouvent dans ses collections une source précieuse d’informations historiques, est-il noté.

Le musée de Sétif renferme plusieurs collections de vestiges des périodes préhistorique, romaine et islamique (Almohade et Hammadite notamment), a souligné la directrice du musée.