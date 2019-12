ThÃ©Ã¢tre rÃ©gional de Constantine : gÃ©nÃ©rale de la piÃ¨ce LaÃ¢bet el-Arche

La générale de la nouvelle production du théâtre régional Mahmoud-Tricki de Guelma, «Laâbet el Arche» (Le jeu du trône), sera présentée jeudi au théâtre régional «Mohamed- Tahar Fergani» de Constantine, a-t-on appris, mardi, du directeur du théâtre de Guelma, Rachid Djrourou.

Ecrite par Rabah Houadef et mise en scène par Mohamed Islam Abbès, cette nouvelle pièce s’inscrit dans le cadre de la production de l’année 2019, a indiqué, à l’APS, le directeur de théâtre régional de Guelma, ajoutant que cette œuvre traite des conflits de pouvoir dans un royaume imaginaire et du rôle joué par l’élite intellectuelle qui tire les ficelles de toutes ces rivalités. «Laâbet el Arche a recours un langage simple reflétant notre patrimoine immatériel local, et ce, à travers l’utilisation de la poésie populaire et d’expression proverbiale bien ancrée de notre mémoire collective», a-t-il révélé.

Mettant sous les feux de la rampe 6 comédiens bien connus du monde du quatrième art à Guelma, cette nouvelle pièce espère bien trouver un écho favorable auprès des amateurs de théâtre grâce à son esthétique bien léchée, a-t-il encore affirmé.

Rachid Djrourou a, par ailleurs, expliqué que le choix a été porté sur théâtre régional Mohamed-Tahar-El-Fergani de Constantine pour cette générale, étant donné que le théâtre de Guelma fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation.