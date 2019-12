Parution de Wa kaÃ¢na Chay Lam Yakoun : Nouveau roman du jeune Akram Atma

Le jeune écrivain originaire de Chelgoum Laid (wilaya de Mila) Akram Atma vient de sortir son deuxième roman «Wa kaâna Chay Lam Yakoun» (Comme si rien n’avait jamais existé), a indiqué, mardi, cet auteur à l’APS.

Publié aux éditions «Imtidad el nachre wa tawzaï» d’Alger, ce roman de 224 pages est centré sur le personnage de Saïd de la région de Boussâda qui, une fois décédé, réalise l’existence d’une vie après la mort.

Intrigue psychologique où s’enchevêtrent le passé et le présent, le personnage principal se retrouve, au fil des pages, prisonnier de ses propres visions à ne plus savoir distinguer la réalité de l’imaginaire, explique le jeune auteur au 23 printemps.

«Ce livre se veut également de rappeler que la vie des hommes n’a d’autre intérêt que la recherche permanente de la vérité», a-t-il ajouté avant de souligner que «la question de la vie après la mort est évoquée ici avec en toile de fond; plusieurs sujets fortement inspirés du vécu algérien».

«J’ai essayé d’utiliser un langage simple pour exprimer des idées de portée éminemment philosophique et d’offrir aux lecteurs plusieurs degrés de lecture et d'interprétation tout en laissant planer le suspense en donnant une fin ouverte à chaque chapitre», a encore expliqué l’auteur.

Etudiant en troisième année de littérature à l’université Les frères Mentouri (Constantine 1), Akram Atma avait précédemment publié «Sarir fi Djahanam» (un lit en enfer).