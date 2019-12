DÃ©cÃ¨s du cinÃ©aste Cherif Aggoune : le pionnier du cinÃ©ma amazigh tire sa rÃ©vÃ©rence

Le monde de la culture algérienne est de nouveau en deuil, suite à la disparition du cinéaste Cherif Aggoune, à peine âgé de 68 ans, pionnier du cinéma amazigh, qui avait réalisé, en 1990, un moyen métrage intitulé la Fin des djins. Un décès qui a suivi celui du ténor de La Casbah, Mohamed Lamari.

Cherif Aggoune était atteint du virus du cinéma depuis sa tendre enfance à Béjaia où il allait voir des films au cinéma Le Shanghaï. Il s’imprégnait de tous les genres cinématographiques et il confiait qu’il adorait le western tout comme les films policiers et même hindous. Il fera l’école de cinéma à Paris après avoir entamé des études supérieures en physique du côté de Bab Ezzouar. Il intègre la télévision algérienne au début des années 80 et fera durant longtemps de l’assistanat. «Un dur métier était l’assistanat, disait-il, avant de reconnaître que c’était aussi une solide école».

Il a été, avec Moussa Haddad, l’un des premiers à réaliser des clips des chanteurs algériens et il en gardait un très bon souvenir. A l’ANPA, il réalisera en 1990 le premier film en tamazight. Ce n’était pas permis, et tout le monde connaissait les péripéties du cinéaste Abderrahmane Bouguermouh qui tenait à adapter à l’écran «La Colline oubliée» de son ami Mouloud Mammeri. Cherif Aggoune a gardé le secret de ses ambitions mais trois jours après le début du tournage de «La Fin des djins», tout le monde connaissait la nouvelle. Le film a vu le jour et a eu un grand succès. Mohamed Fellag, qui faisait ses débuts au cinéma, tenait le premier rôle. En 2013, le cinéaste Cherif Aggoune réalise son premier long-métrage «L’Héroïne» avec Samia Meziane sur la décennie noire, et ce, sur la base d’un scénario de son frère Abdellah, médecin de formation, qui fera ses premiers pas dans le cinéma en tant qu’acteur puis récemment en tant que réalisateur d’un court-métrage.

Cherif et Abdellah, son frère, étaient fusionnels, nous les voyions toujours ensemble dans toutes les manifestations culturelles.

Abdellah Aggoune a écrit un émouvant message suite au décès de son frère aîné sur les réseaux sociaux : «Oh frère, il vente, il ne veut pas pleuvoir, j'ai mal de te perdre. j'ai mes larmes en silence ! elles ruissellent loin des regards, je les contient devant les autres, je ne veux pas me sentir triste et pourtant combien je le suis.

ne plus te voir, te sentir, une partie de moi s'est éteinte. tu m'as protégé quand j’étais petit après la mort de notre père et l'emprisonnement de notre grand frère, Zi Said, dont tu disais que c'était ton héros. tu nous as fait vivre et grandir, tu n'étais pas plus haut que tes petits 11 ans. tu étais là avec les figues que tu vendais à Bougie, les glaces que tu as appris à préparer pour nous nourrir ! Tu étais le chef de Houma Karamane, un vrai homme dans le combat. tu n'étais pas plus haut que trois pommes, tout le monde te respectait déjà. je ne sais plus quoi dire si ce n'est que tu m'as mis sur scène alors que c'était juste un challenge, tu avais la diarrhée alors que je rigolais! Là, je ne rigole plus !»

De son côté, le cinéaste Nasreddine Guenifi n’arrive pas à croire la nouvelle qu’il vient d’apprendre puisque la veille, il était avec son ami Cherif Aggoune : «Je ne sais quoi dire sur cette foudroyante disparition, tellement je suis sous le choc. La veille, on s'était rencontrés à Saint-Denis et rien en lui ne laissait apparaître un signe annonciateur. Repose en paix mon ami !»

«Chérif Aggoune est mort. Il y a des nouvelles qui, comme ça, et c'est généralement les mauvaises, qui vous ‘’uppercutent’’ jusqu'à vous arracher la tête. Hé oui, il est parti. Mais moi, j'ai lu dans le Grand Livre des Arts la légende qui rapporte que les artistes ne meurent pas. Ils ne font que sortir de la scène, leur royaume, pour rejoindre leur loge où ils préparent leur prochain spectacle. Je veux bien y croire parce que Chérif était mon ami et qu'il va terriblement manquer au monde du cinéma», a déclaré Boukhalfa Amazit, journaliste et scénariste.

Cherif Aggoune va manquer au monde du cinéma et du spectacle, lui qui adorait la vie et la fête. Il aimait la nouvelle star de la chanson amazighe Ali Amrane et s’amusait à chanter Djamel Allam qui lui rappelait sa Béjaia natale. Lors des rencontres cinématographiques, c’était un spectateur assidu. Il était présent à toutes les séances des Rencontres cinématographiques de Béjaia et affectionnait le festival du film amazigh de Tizi-Ouzou dont il a été plusieurs fois membre du jury.

Adieu l’artiste !

Abdelkrim Tazaroute