Protection Civile : DÃ©velopper la collecte des donnÃ©es statistiques

Une rencontre nationale a regroupé, mardi, à Bouira des représentants de la protection civile des différentes régions chargés des statistiques afin de clôturer leurs travaux consacrés au développement de la collecte des données statistiques au sein de la protection civile, a indiqué à l’APS le capitaine Fatah Doukari, chef du bureau des statistiques à la direction de Bouira. Nous avons tenu un regroupement national pour clôturer les rencontres régionales sur le développement de la collecte des données et des statistiques», a expliqué à l’APS le capitaine Doukari. La rencontre s’est déroulée en présence de deux représentants issus de chaque région (Est, Ouest et Centre). Au cours de ce regroupement, «les interventions ont été axées sur la nécessité d’unifier les efforts afin de développer la collecte des données et des statistiques au sein de la DGPC dont l’objectif est d’être au diapason des mutations que connaît le monde», a expliqué le même responsable.

Lors des deux regroupements régionaux (Ouest et centre) tenus au centre de prévention de la ville de Bouira, le directeur de l’information et des statistiques à la DGPC, le colonel Farouk Achour, avait expliqué à l’APS qu’il s’agissait de rencontres visant à promouvoir et développer les moyens et les méthodes de collecte des données au sein de la DGPC afin de moderniser davantage le secteur.

«Nous avons regroupé les chefs de bureaux des statistiques des wilayas de l’ouest et du centre afin de les sensibiliser et les informer sur la nécessité de développer et promouvoir les moyens et méthodes de collecte des données statistiques, car il s’agit d’une question très importante pouvant aider la protection civile à prendre des décisions surtout en cas de dangers ou de catastrophes naturelles», avait expliqué le colonel Achour. «Les perspectives de développement ou de mise en place de toute nouvelle unité ou pour justifier une dépense nécessitent des outils d’aide à la prise de décision.

Et les statistiques représentent un outil important pour la DGPC, car elles permettent d’identifier l’ampleur de tout risque ainsi que de prévoir toute dotation en moyens matériels et humains», a rappelé le colonel Achour.