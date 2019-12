Grand angle : Un scÃ©nario connu dâ€™avance

Que ce soit pour des raisons climatiques ou de conflits, de famine, de fuite, des pandémies ou de persécutions, le drame des réfugiés demeure le même. Un lot trop lourd à porter, fait de déracinement et d’oisiveté, de peur et de désespoir. Ils étaient 71 millions de déplacés en 2018 et tous partageaient en commun des perspectives sombres, accentuées par des calculs mercantiles des pays riches. Un an après l’adoption par les Nations unies d’un pacte mondial sur les réfugiés, censé apporter une réponse collective aux mouvements massifs de déplacés, le constat n’a pas changé. Les images des flots humains transbordés par des navires humanitaires, pour les plus chanceux, ou de cadavres flottants au gré des courants marins, reviennent très souvent au devant d’une actualité qui frémit beaucoup plus longtemps aux fluctuations d’un baril de pétrole ou de chute d’actions d’une multinationale que pour la vue de corps, sans vie, vomis par la mer. Devant cette tragédie planétaire, mais tellement récurrente qu’elle n’émeut pas grand monde, le SG de l'ONU a appelé la communauté internationale, réunie à Genève pour le premier Forum mondial sur les réfugiés, à en faire «beaucoup plus pour assumer collectivement» la charge des déplacés, plus nombreux que jamais. «Il est temps de répondre plus équitablement aux crises des réfugiés en partageant les responsabilités», a déclaré, ce mardi, Antonio Guterres en ouverture de cette rencontre. La question du partage de la charge des réfugiés divise pays riches et émergents. Les pays pauvres ou en voie de développement, qui accueillent 80% des réfugiés dans le monde, s'estiment livrés à eux-mêmes face à ce lourd fardeau qui impacte leur économie déjà fragile et leur société rongée par le marasme et un mal- être de plus en plus pesant. En 1951, la convention de Genève, puis le protocole de 1967 avaient reconnu l’obligation légale des Etats membres d’accueillir les ­réfugiés. «Mais le sujet de la coopération internationale et du partage des charges faisaient défaut dès le départ», reconnaît Volker Türk, haut commissaire assistant en charge de la protection. La question du nerf de la guerre divise et chacun se renvoie la balle transformant chaque disparu en une bénédiction pour les comptes. Les défis restent immenses, a rappelé l'ONG Oxfam : La «responsabilité» de l'accueil des réfugiés «est injustement mise sur certains des pays les plus pauvres». «Des millions de réfugiés vulnérables sont en danger ou maintenus dans l'incertitude parce que de nombreux pays refusent de prendre leur part de responsabilité», a insisté un responsable d'Oxfam, Danny Sriskandarajah. Le Forum, qui a vocation à se tenir tous les quatre ans, se veut une déclinaison concrète du Pacte signé à l'ONU, non contraignant lui aussi et qui comportait quatre objectifs principaux : alléger les pressions exercées sur les pays d'accueil, accroître l'autonomie des réfugiés, générer des solutions faisant appel à des pays tiers, favoriser le retour en sécurité des réfugiés dans leur pays d'origine. Au coin de la salle, la soixantaine de réfugiés conviée à ce rendez-vous écoutent, sans grande conviction, les scénarii qui détermineront la copie finale du film de leur vie, dont l’issue est jouée d’avance.

M. T.