14e jour de grÃ¨ve en France contre la rÃ©forme des retraites : Macron Â«disposÃ© Ã  amÃ©liorerÂ» le projet

Le président Emmanuel Macron est «disposé à améliorer» le projet de réforme des retraites, cible de grèves et de manifestations depuis deux semaines, a fait savoir son entourage hier matin, avant de nouvelles concertations du gouvernement avec les partenaires sociaux.

Le chef de l'Etat français «n'abandonnera pas le projet» contesté mais «il est disposé à l'améliorer, par le truchement des discussions avec les syndicats», a expliqué la présidence, en laissant entrevoir «des avancées d'ici la fin de la semaine».

Parallèlement, le Premier ministre recevait hier les syndicats pour tenter de régler la crise, sous la menace de nouveaux blocages dans les transports pendant les fêtes.

Ils étaient tous dans la rue mardi, ils étaient tous autour d'Edouard Philippe hier après-midi : les leaders syndicaux et patronaux avaient rendez-vous, chacun leur tour, avec le Premier ministre, pour des entretiens qui se succèderont au pas de charge. Le plus attendu de tous, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT —premier syndicat français —devait arriver en fin d'après-midi, pour redire face à M. Philippe son opposition à «l'âge d'équilibre» que le gouvernement veut fixer à 64 ans, avec un «bonus-malus» censé inciter chacun à travailler plus longtemps. «Pour la CFDT c'est clair : nous (n'en) voulons pas», a rappelé M. Berger. Les syndicats français auront également un nouveau «M. Retraites» en face d'eux: nommé mardi soir, Laurent Pietraszewski, député macroniste, remplace le haut commissaire aux retraites démissionnaire Jean-Paul Delevoye, décrédibilisé par des soupçons de conflit d'intérêts.