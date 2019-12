Somalie : Appel Ã  un dialogue avant les Ã©lections de 2020

Les partenaires internationaux ont appelé les Somaliens à engager le dialogue pour se mettre d'accord sur une voie à suivre et à coopérer pour réaliser les priorités convenues pour l'année à venir. Les partenaires — notamment l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne et les Etats-Unis — ont déclaré que les dirigeants, y compris ceux des institutions et des communautés, doivent travailler ensemble pour créer un environnement propice aux suffrages universels, finaliser la Constitution et combattre le groupe terroriste Shebab en 2020. «Les objectifs de la Somalie peuvent être atteints grâce à la forte collaboration de toutes les parties prenantes et 2020 pourrait être une année historique pour les Somaliens», ont déclaré les partenaires internationaux dans un communiqué conjoint publié à l'issue de consultations qui se sont tenues dans la ville de Kismayo. Les partenaires qui se sont rendus dans le Jubaland, dans le sud de la Somalie, pour la troisième réunion consultative dans les Etats membres fédéraux, ont déclaré avoir analysé les progrès réalisés cette année et ont estimé que 2020 sera une année critique pour la Somalie. «Nous sommes ici pour dialoguer avec un large éventail de parties prenantes et pour connaître leurs points de vue sur la manière dont les grandes priorités nationales peuvent être réalisées en 2020», ont-ils déclaré.