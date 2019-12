15e congrÃ¨s du Front Polisario Ã  Tifariti : quelles options pour accÃ©der Ã  la souverainetÃ© ?

Sous le slogan «Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'État sahraoui», le 15e congrès du Front Polisario débutera, jeudi à Tifariti (territoires sahraouis libérés), avec la participation de 2.000 congressistes de différentes franges de la société sahraouie.

Le congrès prévu sur cinq jours et précédé par plusieurs conférences préparatoires intervient dans un contexte particulier imposant de nombreux défis à relever, notamment face à la persistance d'une situation de blocage du processus de règlement du conflit au Sahara occidental, en raison des politiques d'intransigeance et d'entrave de l'occupant marocain. Le président du Comité préparatoire du Congrès, Khatri Adouh, a réaffirmé «la volonté ferme de faire de ce rendez-vous un succès qui vise principalement à mobiliser tous les efforts pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de son territoire», soulignant l'importance exceptionnelle de ces assises en termes de «stratégie de lutte, aspect organisationnel et progrès dans la voie de l'octroi, de la libération et de l'achèvement de la souveraineté». Pour le responsable sahraoui, le Congrès sera l'occasion «pour passer en revue toutes les options, notamment les moyens d'accélérer le plein exercice des droits du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance», comme l'ont souligné de nombreux responsables sahraouis, dont le Premier ministre Mohammed El-Ouali Akkeik. A moins d'une semaine de la tenue du Congrès du Front Polisario, l'Onu a réaffirmé ses responsabilités envers le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Dans ce sillage, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle résolution, réitérant son soutien au processus politique mené par l'organisation internationale, pour le règlement de la question du Sahara Occidental.



«Circonstances particulières.»



Les conférences préparatoires du 15e Congrès du Polisario avaient débuté au mois de novembre écoulé, au niveau de tous les segments de la société sahraouie y compris parmi la communauté à l'étranger. Les participants ont été unanimes à relever l'impératif de conférer une plus grande importance à l'institution militaire et d'accorder de l'intérêt au combattant sahraoui, appelant à mettre en avant la revendication du peuple sahraoui à la liberté et l'autodétermination à travers des positions décisives pour régler la question sahraouie. S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence nationale préparatoire à Tifariti, le président de la République démocratique arabe sahraouie (RASD), secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a indiqué que la Conférence précédant le Congrès «est célèbre dans des circonstances particulières et face à des défis sur différents fronts, du fait de la politique d'intransigeance et d'obstruction du régime d'occupation marocain, avec le soutien clair de la France, au processus de paix et à la recherche d'une solution définitive». Après plus de 28 ans de cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Maroc sans atteindre l'objectif escompté, à savoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, a poursuivi le président sahraoui, «le Front populaire souligne qu'il ne peut continuer à traiter de la même manière avec les efforts de l'Onu, à moins que le Conseil de sécurité n'assume sa responsabilité et ses engagements de mettre en œuvre toutes les dispositions établies dans le plan de l'accord Onu-UA, approuvé en 1991». Saluant l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), M. Ghali a ajouté que cette 15e édition du Congrès opèrera un véritable changement, à travers lequel le peuple sahraoui fera comprendre que «rien ne l'empêchera» de poursuivre sa juste lutte, par tous les moyens légitimes, jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire de la RASD. «Ce sont là des défis qui interpellent les militantes et militants du Front Polisario quant à l'importance de la mobilisation des capacités en vue de donner une forte impulsion au processus de construction d'une force autonome respectable et capable de réunir les conditions de la victoire», a insisté le président sahraoui.

Pour le président Ghali, la situation actuelle nécessite «une évaluation minutieuse et une analyse objective de l'ensemble du plan d'action national entre les deux congrès, en particulier, et de la situation de notre lutte de libération en général...».