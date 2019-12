Ligue 1 : Lourdes sanctions contre Belameiri (CABBA) et Bouafia (USB)

Le milieu offensif du CA Bordj Bou Arreridj, El-Hadi Belameiri, et l'attaquant de l'US Biskra, Hachem Bouafia, viennent d’être lourdement sanctionnés par la Ligue de football professionnel (LFP). Ils ont écopé chacun de quatre matchs de suspension ferme pour comportement antisportif envers officiels, comme annoncé par la LFP sur son site officiel.

Les deux joueurs se sont vus aussi infliger une amende de 40.000 dinars chacun, comme indiqué sur le même site. Pour rappel, Belameiri a reçu un carton rouge lundi à la fin du match à domicile face à la JS Kabylie (1-1), pour le compte de la 14e journée du championnat de Ligue1. Il en est de même pour Bouafia qui a été expulsé lors de la rencontre en déplacement de son équipe contre le NC Magra (défaite 1-0). D’autre part, le milieu défensif de la JS Saoura, Oussama Medahi, et l'attaquant de l'USM Bel-Abbès, Ameur Bouguettaya, ont écopé pour leur part de trois matchs de suspension ferme, plus une amende de 30.000 dinars pour voie de fait sur adversaire.

Ils ont été expulsés lors du match ayant opposé les deux équipes lundi à Béchar (0-1).



USM Annaba - AS Khroub à huis clos (LFP)

La Ligue de football professionnel a par ailleurs indiqué sur son site officiel que la rencontre qui opposera ce samedi l’USM Annaba à l’AS Khroub, comptant pour la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 2, se déroulera sans la présence du public. Un huis clos a été infligé à l’équipe annabie par ladite instance, sans pour autant en préciser les raisons.

Mohamed-Amine Azzouz