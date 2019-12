Ligues 1 et 2 : Les droits TV et le mercato hivernal en dÃ©bat entre les clubs et la LFP

Les droits TV et le mercato hivernal comptent parmi les principaux points qui ont été débattus au cours d'une réunion, qui s’est déroulée hier après-midi à Dély-Ibrahim entre les présidents des clubs de Ligues 1 et 2 et la Ligue de football professionnel (LFP), a indiqué cette instance. «Plusieurs autres points ont été débattus au cours de cette réunion, dont certains seront traités par la commission de résolution des litiges», a encore précisé la LFP dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Selon la même source, ladite réunion «a été provoquée à la demande des présidents de club», qui devraient saisir l'occasion pour évoquer le problème de financement de leurs équipes dont l'écrasante majorité sont surendettées. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur le contenu et les résolutions de ce conclave.