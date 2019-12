Coupe dâ€™AlgÃ©rie : Zetchi explique la modification du calendrier

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a expliqué la modification apportée au calendrier des 32es et 16es de finale de la Coupe d'Algérie par le déroulement du scrutin présidentiel, insistant sur ses «bonnes relations» avec son homologue de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar.

«J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec le président de la LFP Medouar, qui s'est retrouvé contraint d'apporter des changements à la programmation du championnat, eu égard au déroulement de la dernière élection présidentielle, ce qui a amené à modifier le calendrier de la Coupe d'Algérie des deux prochains tours», a indiqué Zetchi dans une vidéo diffusée sur le site de la FAF. Les changements opérés sur la programmation des rencontres des 32es et 16es de finale de «Dame Coupe» ainsi que sur la dernière journée de la phase aller du championnat de Ligues 1 et 2 «ont donné lieu à certains commentaires et à des écrits de presse qui sont complètement sortis de leur cadre sportif», regrette l'instance fédérale.



Il rassure sur sa relation avec Medouar



La FAF a qualifié de «fabulations» les «menaces» de retrait de confiance au président de la LFP par son Bureau fédéral. «La LFP est en train d'accomplir son travail dans des conditions difficiles. Elle est souvent sous pression. Nos relations avec cette instance sont bonnes, même s'il existe parfois des divergences d'idées, mais ça reste dans un cadre respectueux, dans l'intérêt du football national. Nous n'avons jamais eu des conflits avec quiconque. Je regrette des titres parus dans certains journaux, c'est franchement honteux à ce niveau-là», a souligné Zetchi.