Boxe : Brahim Bedjaoui, nouveau DTN

Brahim Bedjaoui, entraîneur de la sélection militaire de boxe, a été nommé directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en remplacement de Mourad Meziane, a appris hier l'APS auprès de l'intéressé. «Cette décision a été prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports après avoir reçu une proposition émanant du président de la FAB, Abdelmadjid Nehassia. Un rendez-vous est prévu pour la passation de consignes avec l'ex-DTN, ce qui permet à l'instance fédérale d'entamer son travail dans la plus grande sérénité, notamment la préparation de nos athlètes en vue des prochaines compétitions», a précisé Brahim Bedjaoui. En poste depuis 2009, Mourad Meziane a laissé son empreinte à la direction technique nationale en réalisant un travail en profondeur avec l'apport des staffs techniques successifs avec à la clé plusieurs titres au niveau africain et sur la scène mondiale. Plusieurs rendez-vous internationaux sont inscrits au programme de la sélection algérienne de boxe (seniors) dont le tournoi qualificatif aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29 février à Dakar au Sénégal.